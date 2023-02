A mesura que passen les hores, sembla cada vegada més clar que la setmana que ve tindrem un canvi de temps important.

Fa uns dies ja van donar el senyal d’alarma alguns meteoròlegs, que van esgrimir els mapes dels models predictius a mitjà termini per advertir de l’arribada d’una massa d’aire d’origen àrtic que faria que les temperatures es desplomessin fins a registres baixíssims, fins i tot menors als de l’anterior episodi de fred.

Ara és el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) el que ha llançat el seu pronòstic, sempre més ajustat i prudent. El Meteocat parla clarament de «canvi de temps».

Primer, aclarim el que sembla segur que passarà. La coincidència cada vegada és més gran que les temperatures cauran «bruscament» a partir de dilluns i se situaran molt per sota del que és normal en aquesta època de l’any. No sembla arriscat preveure temperatures inferiors a -10º en zones d’alta muntanya.

Els mapes de predicció a mitjà termini del ECMWF ens indiquen un canvi notable del temps.



👇 — Meteocat (@meteocat) 2 de febrero de 2023

📝❄ Canvi de temps de cara a la setmana vinent.

Et donem un #ApuntMéteo dels elements més destacats que s'esperen a partir de dilluns 👀👇 pic.twitter.com/AIaJjLBLWY — Meteocat (@meteocat) 2 de febrero de 2023

Pot nevar?

Una altra cosa bastant probable és la precipitació. Els pronòstics apunten que, també a partir de dilluns, podria ploure a nombroses comarques.

On encara no hi ha coincidència és en les característiques de precipitació. Hi ha encara moltes incògnites sobre si podria ser en forma de neu. Les probabilitats que sigui així en cotes inferiors als 500 metres és encara molt baixa, però existeix. Caldrà estar atents a les actualitzacions de les prediccions.

Aquest nou episodi de baixes temperatures (ja veurem si acaba sent una onada de fred) arriba després d’una primera setmana de febrer especialment suau. L’anticicló que s’ha estancat sobre els nostres caps està provocant una monòtona successió de dies assolellats i amb boira en zones profundes i un progressiu increment de les temperatures màximes. Una altra de les característiques d’aquestes jornades típicament anticiclòniques és el contrast tèrmic: molt fred durant les nits i matinades i temperatures suaus en el tram central de la jornada.

No és un mapa per prendre's al peu de la lletra, ja que encara queda una setmana, però anomalies a uns 1.500m de -12ºC i -14ºC al Pirineu, és algo que no es veu ni cada dia ni cada hivern ni possiblement cada dècada.@lemuscanovas podries dir-nos quin és el periode de retorn? pic.twitter.com/lPXWqAkBad — Previsions Catalunya (@previsionscat) 1 de febrero de 2023

Alguns models de predicció a mitjà termini apunten que el pitjor del descens de temperatures es produirà entre dimarts i dimecres, amb risc de nevades a cotes molt baixes.

Tots els ensembles del GFS (#Barcelona, #Tarragona, #Lleida i #Girona) apunten a que les temperatures es desplomaran. La mitjana ens porta fins a una T850 de -5ºC i amb probabilitats reals de precipitació.



Els nervis s'incrementen i estem un dia més a prop.#meteo pic.twitter.com/KlEpMp1emz — Previsions Catalunya (@previsionscat) 2 de febrero de 2023

Aquests models vaticinen fins i tot temperatures d’uns -14º als cims pirinencs, com en els pitjors dies de l’onada de fred de gener.

El GFS ens posa una onada de fred ❄️ de primera categoria! Amb la -14/-16 als Pirineus i la -8 a pràcticament tot Catalunya 🥶#Projecte4Estacions pic.twitter.com/4LPW7mjthn — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) 1 de febrero de 2023

Tots coincideixen que farà fred, però cal precisar la contundència del descens tèrmic. Els meteoròlegs ja comencen a vaticinar una setmana memorable. En alguns models es pronostiquen mínimes de -8 graus a gairebé tot Catalunya.

Mapa amb onada de fred dimecres/dijous vinent podria ser històrica. Amb aquest panorama, Europa acabarà el gas en un plis plas. Exemple tuit incendiari amb mapa que existeix però, que cal comparar amb d'altres mapes que no donen res d'això. Anirem informant! @eltempsTV3 @meteocat pic.twitter.com/rkCiQucUP7 — MeteoMauri (@MeteoMauri) 1 de febrero de 2023

Un dels més contundents (tot i que forçant la màquina de manera conscient) ha sigut el meteoròleg Francesc Mauri, que ha esgrimit un dels mapes més apocalíptics sobre la imminent arribada de fred per advertir de les alarmes innecessàries: «Mapa amb onada de fred dimecres/dijous pròxims podria ser històrica. Amb aquest panorama, Europa acabarà el gas en un tres i no res. Exemple de tuit incendiari amb mapa que existeix però que cal comparar amb altres mapes que no donen res d’això. ¡Anirem informant!», manifesta Mauri.

Hores després, el mateix Mauri va insistir que no tots els mapes coincideixen, i va expressar la seva preocupació «pels -10º a -20º que viurà Ucraïna».