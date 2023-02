Jordi Rubio, assessor de l'Ajuntament de Girona, liderarà una candidatura en les pròximes eleccions municipals a Olot. Ho farà amb un partit que es dirà Activem Olot, segons va avançar el Punt Avui.

Per ara, Rubio encara no ha tancat la llista. Es tracta de la cinquena candidatura confirmada a Olot. També s'hi presentaran Junts (Pep Berga), el PSC (Josep Guix), ERC (Josep Quintana) i Olot + (David Coromina). D'altra banda, la CUP i Olot en Comú també han anunciat que es presentaran, però encara no han oficialitzat la seva candidatura.

El candidat a l'alcaldia de la capital de la Garrotxa és fill d'una sabateria centenària del municipi, treballa com a mestre de primària i és coordinador d'alcaldia a Girona, un càrrec de confiança retribuït amb 48.649,02 euros anuals.

D'unió a Demòcrates

Rubio (Olot, 1985) és graduat en educació primària. Va ser president d'Unió de Joves a les comarques gironines fins a l'any 2015, quan va plegar juntament amb bona part de l'executiva (prèvia desaparició del partit) amb dures crítiques cap a Unió per no haver donat suport al dret a decidir. Llavors Rubio es va situar a l'òrbita de Demòcrates, el partit liderat per Antoni Castellà. És coordinador de l'equip de govern de Junts a Girona des de 2018.