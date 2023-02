El Govern amplia a partir d’aquest any a tots els centres públics de Formació Professional la programació de cursos per obtenir certificats de professionalitat. Un programa que es va iniciar el 2019 en diversos instituts de Girona, en localitats com Olot, Blanes, Figueres i Roses, on històricament s’havia detectat dèficit d’oferta. També ho va fer a les Terres de l’Ebre. Progressivament, s’ha anat estenent a altres comarques com els Pallars, el Pla d’Urgell, la Segarra, l’Urgell, o l’Alt Camp; entre d’altres, i s’han format més de 1.200 persones a través de 75 cursos.

Es tracta d’una formació que tradicionalment només s’impartia als centres propis del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) o a través d’entitats col·laboradores, i que ara s’ampliarà a tots els centres públics d’FP amb l’objectiu de garantir arreu del país una àmplia oferta per reforçar la formació professional adreçada a persones que no treballen i volen obtenir una qualificació. L’ampliació dels cursos als centres públics d’FP la recull el conveni signat entre el Departament d’Educació, el SOC (del Departament d’Empresa i Treball) i l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (del Departament de Presidència). Aquest conveni consolida i estén el pla pilot que s’ha desplegat els darrers tres anys per impartir certificats als centres de formació professional del sistema educatiu en territoris on no es podien cursar determinades especialitats demandades pel teixit productiu. Certificat de professionalitat Ara, l’acord permetrà reforçar i planificar conjuntament arreu del territori una àmplia oferta per reforçar la formació professional adreçada a persones que no estan treballant i volen obtenir una qualificació. Tradicionalment, aquest tipus d’ensenyament per obtenir un certificat de professionalitat s’impartia exclusivament als centres propis del SOC o a través d’entitats col·laboradores. Amb l’entrada en vigor de la nova llei orgànica de formació professional s’ha consolidat un únic sistema que permet als centres on fins ara s’han executat cicles d’FP comptar amb aquesta nova tipologia de formació, adient per donar resposta als perfils professionals requerits pel teixit productiu. Es preveu formar a unes 4.200 persones, amb els cursos que s’allargaran fins al juny de 2034 Per oferir aquesta formació es disposa d’un pressupost de 18.975.000 euros que aportarà el SOC. Es preveu formar unes 4.200 persones. Els cursos s’estendran fins al juny de 2024 i la planificació i disseny de l’oferta anirà a càrrec del Departament d’Educació, seguint els informes de prospectiva de l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, d’acord amb el marc de diàleg social permanent de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT. La iniciativa s’adreça, majoritàriament, a persones treballadores demandants d’ocupació i que no estiguin ocupades. Tanmateix, també també s’hi poden acollir fins a un 30% de persones ocupades. Es podran cursar certificats de professionalitat a través d’una formació completa o modular, de manera que progressivament es podran anar adquirint competències professionals que ja permetran l’exercici d’una professió. Segons el Govern, aquesta iniciativa també constitueix un pas endavant de cara a la creació dels futurs centres de Formació Professional integrada. Són centres de formació que oferiran els serveis bàsics del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, i que es constituiran com a referents formatius sectorials i territorials.