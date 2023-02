Les diferents religions que conviuen a Blanes van omplir ahir els carrers de la ciutat en la cinquena edició de la Marxa per la pau, una iniciativa pionera a Catalunya que aplega totes les confessions que s’hi volen sumar.

Com ja és habitual, l’activitat va consistir en fer un itinerari pels carrers i places del centre de la vila amb totes les tradicions presents a Blanes, respectant en tot moment les creences de cadascú. El recorregut va començar poc després de les vuit del vespre a l’esplanada de davant de la Biblioteca Comarcal, amb una presentació que va anar a càrrec de la tinenta d’alcalde d’Acció Social, Igualtat, Nova Ciutadania i Solidaritat, Marina Vall-llosada, que va donar la benvinguda a tots els assistents.

Després d’aquest parlament, la comitiva es va posar en marxa encapçalada per una pancarta al·lusiva a l’activitat, emprenent un recorregut al llarg del qual es van fer dues aturades fins arribar al final. En cadascuna d’elles, els integrants van intervenir llegint textos, amb un breu parlament o bé llegint poemes.

Així doncs, després d’enfilar l’avinguda Catalunya, el primer lloc d’aturada va ser la plaça dels Països Catalans, on hi va haver una intervenció a càrrec dels representants de l’Església Evangèlica de Filadèlfia i de l’Església Evangèlica Baptista. Els primers van llegir una poesia, on un dels primers fragments deia: «La pau on són paraules, ni absència de guerra. La pau no es crea, ni tampoc s’inventa». A continuació, l’Església Evangèlica Baptista va llegir un text de Maria Gabriela Vieria, estudiant de Comunicació Social, on es preguntava per què la pau continua essent un desig tan difícil d’abastar, ja que la proliferació de conflictes i tensions internacionals demostra que encara estem molt lluny d’aconseguir-la. Tot i això, es va donar un missatge positiu per no perdre l’esperança: «Però, avui més que mai, resulta imperatiu no defallir i recordar l’heroisme de quedar-se a construir on altres han destruït. Val la pena apostar per la pau, val la pena creure en ella i, per sobre de totes les coses, val la pena buscar-la en tots els àmbits».

La marxa va continuar pel passeig de S’Abanell i el passeig de la Marina fins arribar al segon lloc d’aturada, al costat de plaça Catalunya, a tocar de Sa Palomera. Allà hi va intervenir l’església catòlica de Blanes, amb l’icònic poema de Joana Raspall Podries, que vol ser un cant a l’empatia. En aquest punt també hi va intervenir la comunitat islàmica, la Mesquita Rahma, que comminava a prendre consciència conjuntade la necessitat de pau. Finalment, es va arribar fins al destí final, davant de l’Ajuntament de Blanes, on es va fer la tercera i última aturada, comptant amb les aportacions del Centre Cristià FEAM i amb la mesquita Annour de la Comunitat Islàmica.

La cloenda va anar a càrrec de l’alcalde, Àngel Canosa, i posteriorment es va recuperar la tradició d’oferir una xocolatada per a tots els assistents.