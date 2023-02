Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 50 anys per robar amb violència a dues dones d'edat avançada a Olot. Els fets es remunten a l'1 de febrer, quan la Policia Local va rebre la denúncia d'una dona que manifestava haver estat víctima d'un robatori violent al carrer. Al migdia, quan la dona entrava al portal del seu bloc de pisos de l'avinguda Veneçuela, un home li va demanar diners per menjar. Quan l'anciana va treure el moneder, l'home li va prendre amb violència fins a gairebé fer-la caure a terra. Li va robar els diners en efectiu que portava i va marxar corrent cap al parc Nou. La víctima no va patir lesions. L'endemà, els Mossos van saber d'un altre robatori violent amb el mateix 'modus operandi'.

Pels volts de les cinc de la tarda un home va demanar diners a una senyora octogenària i després de forçar-li el moneder la va fer caure a terra sense provocar-li lesions. El lladre també va fugir a peu. La unitat d'investigació de la comissaria d'Olot es va fer càrrec de la investigació, que va concloure amb la detenció del presumpte autor divendres a Olot. Li atribueixen dos delictes de robatori amb violència i intimidació. El detingut, amb antecedents, va passar el dia 4 de febrer a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d’Olot, qui en va decretar la llibertat amb càrrecs.