El fort vent que bufa a les comarques gironines ha causat alguns incidents de poca gravetat. A les 10 del matí, els Bombers havien efectuat 6 sortides a causa relacionades amb el vent a la Regió d'Emergències de Girona.

La majoria d'elles han estat a causa de la caiguda de branques o cablejat. A Ventalló el vent ha fet caure un cablejat telefònic davant un domicili, i els agents han hagut de tornar a col·locar, a la vegada que han detectat altres pals de cablejat en mal estat. A Santa Coloma, una branca ha tallat la carretera GIV-5512 i la brigada municipal ha hagut de retirar-lo. El mateix ha passat a Cruïlles, tallant el carril dret de la GI-660 direcció La Bisbal d'Empordà.

Els Bombers també han hagut d'intervenir en algun petit incendi, agreujat per la tramuntana. A Calonge, unes restes vegetals mal apagades van cremar 200 m² de restes forestals a la urbanització Cabanyes. Hi han participat 3 dotacions dels Bombers, que l'han donat per extingit a la 1.42 de la matinada.

A Sant Hilari, una crema de restes vegetals autoritzada i controlada ha perdut el control i ha necessitat ajuda dels Bombers per apagar-se. Els agents han rebut l'avís a 2/4 de 9 del matí, i poc abans de les 10 l'han donat per extingit.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent i fort onatge al litoral gironí. Protecció civil recomana no acostar-se a esculleres, espigons i camins de ronda.