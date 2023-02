Les obres del Museu Arqueològic de Banyoles (MACB) podrien allargar-se tot l'any 2023 a causa de la crisi de subministrament i l'augment de preus que s'ha registrat des de l'inici de la guerra entre Rússia i Ucraïna. En declaracions a l'ACN, el regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, ha avisat que "difícilment" podrien acabar les obres abans del primer semestre de l'any. Cuenca ha assenyalat que hi ha "retards importants" en l'obra, ja que els ha "impactat de ple" les conseqüències del conflicte armat, al mateix temps que han hagut de compaginar els imprevistos habituals d'una obra de rehabilitació d'un edifici històric. En paral·lel, l'Ajuntament de Banyoles ha adjudicat el projecte museogràfic de l'equipament.

El 16 de gener del 2021 el MACB tancava les portes per començar l'última fase de la reforma de l'equipament. Es tracta d'un projecte ambiciós que constava de la reforma de l'edifici de la Pia Almoina i també la construcció d'un nou mòdul. El projecte es va adjudicar per 1,71 milions d'euros. El regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, ha recordat que el mes de gener ningú preveia les conseqüències en la inflació i la crisi de subministraments en l'àmbit de la construcció derivat de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Per això assegura que el conflicte armat ha "impactat de ple" en el projecte i això ha comportat retards en l'execució de l'obra.

Cuenca ha assegurat que cada setmana es reuneixen amb l'equip d'arquitectes i l'empresa encarregada d'executar el projecte per saber com està la situació. "Hi estem a sobre", ha insistit el regidor de Cultura. Malgrat tot, no confia poder complir els terminis previstos inicialment. "Al principi vam ser cauts posant una data límit el primer semestre del 2023", ha recordat Cuenca. De fet, els terminis apuntaven que l'obra podria acabar a principis d'any i obrir l'equipament al públic al llarg del primer semestre. La intenció de l'ajuntament era fixar un calendari a la llarga per no enganxar-se els dits amb els terminis per si hi havia retards.

Crisi de subministraments

Un mes després de l'inici de les obres, però, començava l'atac rus en territori ucraïnès i això ha desencadenat una sèrie de retards a l'obra. A tota la crisi de subministraments, cal sumar-hi les dificultats que implica fer obres en zones històriques, ja que cal tenir cura de la infraestructura i també controlar que no hi hagi restes arqueològiques.

En aquest sentit, en el tram de muralla que hi ha a l'edifici de la Pia Almoina s'han trobat amb un gruix de paret diferent del previst i això ha obligat a adaptar el projecte, entre d'altres "imprevistos" que ha suposat més retards en el projecte.

Malgrat que no es pugui arribar a la reobertura durant el primer semestre de l'any, Miquel Cuenca ha assegurat que estarà acabada al llarg del 2023.

Adjudiquen el projecte museogràfic

Mentre el projecte arquitectònic segueix avançant al ralentí per tots els impediments que s'ha trobat, l'Ajuntament de Banyoles segueix avançant, per una altra banda, en el projecte del nou museu. Precisament a principis d'aquest any ja es va adjudicar el projecte museogràfic a l'empresa Varis Arquitectes per un preu de 60.000 euros.

L'equip haurà de dissenyar el discurs que haurà de tenir el nou equipament una vegada s'hagi finalitzat la reforma. Cuenca ha advertit que l'objectiu és que aquest discurs posi en valor l'àmplia col·lecció que té el MACB, sobretot amb un valor important en les peces del paleolític.

A més, Cuenca ha remarcat que no volen abusar dels recursos tecnològics i interactius perquè "és el discurs que caduca més de pressa". El regidor considera que els constants avenços tecnològics fan que tots els projectes museogràfics que es concentren en els recursos tecnològics fa que en pocs anys "es vegi tot molt envellit".

Per això optaran perquè les peces arqueològiques siguin l'element clau. A més, el projecte que estan elaborant Varis Arquitectes també haurà d'incorporar un discurs "més que accessible, inclusiu per a tothom". Això vol dir que qualsevol persona "independentment de la seva cultura o condició física" haurà de poder entendre en les mateixes condicions cada peça exposada en el MACB.