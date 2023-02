L'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona (ATMG) va tancar l'any 2022 amb 1,4 milions més de viatgers respecte de 2021, tot i que encara es troba per sota les xifres de 2019, abans de la pandèmia. En total, més de set milions de persones van utilitzar el transport públic a la província al llarg de l'any passat, el que significa un creixement del 25% respecte el 2021 i un 80% més en relació al 2006, data en què es va crear l'ATM de Girona. Tot i això, no s'han tornat a duplicar les xifres de 2006, tal com sí que va passar el 2019.

L'àrea de Girona, doncs, va assolir durant el 2022 la xifra de viatgers més alta des de la crisi de la covid-19. D'aquests set milions de viatges, un total d’1.523.535 van ser de transport interurbà, una xifra que significa un augment del 21% respecte l’any 2021 i que, segons la Generalitat, "consolida la recuperació cap als nivells de la prepandèmia". Màxim històric de targetes multiviatge L’ús de les targetes integrades multiviatge, d'altra banda, ha assolit un màxim històric. Del total de 7.125.025 viatges registrats durant el 2022, 3.616.621 van ser amb títols integrats, fet que suposa un índex d’integració de més del 50%, i un increment del 2% respecte al 2019. A partir de l’1 de setembre fins el 31 de desembre de 2022, seguint les directrius del Govern espanyol, l’ATMG va reduir en un 30% les tarifes dels títols T10 i T10/30, i en un 50% la resta de títols. Això ha fet canviar el comportament en l’ús del transport públic. Així doncs, els abonaments més utilitzats en aquests moment a l’àmbit de Girona són el T-10 i el T-50/30, que representen el 30,8% i el 27,10% respectivament, sobre el total de validacions fetes durant l’any 2022, amb un total de més de 2 milions de viatges, relegant el T-10/30 al tercer lloc de la llista, no superant el 20% de les validacions, que suposen 709.482 viatges. L’ATM de Girona redueix fins a un 50 per cent les tarifes del transport públic Segons indica el Govern català, les dades reflecteixen l’efecte de la reducció de les tarifes, que ha "ajudat a fidelitzar l’usuari del transport públic de l’àrea de Girona".