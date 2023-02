La vaga de lletrats de l'administració de justícia, iniciada el 24 de febrer, ha paralitzat el funcionament dels jutjats a tot l'Estat. A la província de Girona, segons dades difoses pel Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC), ha provocat la suspensió de 167 actes processals, que inclouen judicis i altres vistes que inclouen interrogatoris o exploracions. La jurisdicció penal va ser la més afectada, amb 98 suspensions, mentre que la civil en va patir 56, la Social 7 i finalment la contenciosa-administrativa, 6.

Del total de procediments suspesos, 100 corresponen als jutjats de Girona, essent els més afectats per la vaga.

Aquestes són les primeres dades que ha recopilat el TSJ fent una comparativa entre les dades introduïdes al programa informàtic durant la setmana del 30 fins al 3 de febrer i les que hi havia la setmana anterior.

L'afectació a Catalunya ha estat molt major, i en només cinc dies es van suspendre 2.259 actes processals.

Paràlisi

Els lletrats no preveuen, per ara, desconvocar la vaga convocada per reclamar al Ministeri de Justícia el compliment d'un acord firmat l'any passat per millorar les condicions laborals i salarials al cos. El Ministeri no s'ha assegut a negociar amb el Comitè de Vaga, una situació que segons els lletrats suposa una vulneració de la llei.

El Consell General de l'Advocacia Catalana ha instat avui a través d'un comunicat que les parts negociïn per desencallar la situació de paràlisi i alerta que està tenint efectes "indirectes" que afecten la ciutadania, com ara l'execució de pagaments.