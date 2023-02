Després de setmanes a la baixa, la circulació del virus de la grip torna a créixer a la Regió Sanitària de Girona i a la resta de Catalunya, tal com mostren les dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SiViC), actualitzades ahir. De fet, els experts vaticinen que estem davant d’un nou pic epidèmic de la grip.

Concretament, en l’última setmana s’han registrat més de 900 casos i la incidència s’aproxima al pic assolit aquesta temporada de tardor i hivern, que va arribar a mitjans de desembre, amb més de 1.000 casos en una setmana. La diferència és notable respecte a fa dues setmanes, quan es van comptar 535 casos i, l’anterior, 490.

La incidència de la grip registra un clar ascens en totes les franges d’edat, amb clar predomini en la franja d’entre 15 i 44 anys.

De forma paral·lela, la resta de virus respiratoris també augmenten, així com els positius de coronavirus. En aquest cas, però, el creixement s’ha produït en menys mesura i la xifra és similar a la registrada fa dues setmanes. La cobertura de la vacunació contra la covid-19 és del 77% en els majors de 80 anys, i del 59% si comptem totes les persones de 60 anys o més. La cobertura de vacunació antigripal d’un 71% en els majors de 80 anys i un 53% si comptem totes les persones de 60 anys o més.

L’estimació de la taxa setmanal global de COVID-19 és de 34 (18-50) enfront dels 28 (16-41) de la setmana anterior. La variant Òmicron representa el 100% de les mostres seqüenciades amb predomini de la subvariant BQ.1, però amb augment d’altres subvariants (principalment XBB.1), sense repercussió assistencial actual

La distribució de virus mostra la grip com el més freqüent (29,1% de les mostres), seguida del rinovirus (22,3%), del metapneumovirus (12,2%), del coronavirus humà (9,6%), del VRS (4,9%) i del SARS-Cov-2 (4,4%).

Respecte a Catalunya, la taxa calculada de bronquiolitis, dada sindròmica del virus respiratori sincitial, també continua en nivell de transmissió baix (7 afectats per 100.000 habitants). En els menors d’un any la incidència és encara alta (698 per 100.000 habitants). En global la taxa en menors de 4 anys és baixa, de 155 afectats per 100.000 habitants.