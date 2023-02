Els advocats gironins creuen que "la paralització" que viuen els jutjats arran de la vaga de lletrats de l'administració de justícia (LAJ) està afectant "drets fonamentals". Entre aquests, els de la tutela judicial o el de defensa. Asseguren que l'aturada indefinida està alterant "centenars d'actuacions" arreu de la demarcació, i que això provoca "un dany social i econòmic important a les parts implicades". A més, veuen "injustificable" que molts judicis se suspenguin a darrera hora, quan tothom ja és a les portes de la sala de vistes, i reclamen saber quins s'anul·len "amb una antelació mínima de 24 hores". També critiquen que s'estigui aprofitant l'aturada per no fer atenció des de les oficines judicials.

La Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG) ha emès un comunicat reclamant que es "corregeixin" alguns dels efectes que està provocant la vaga de lletrats. L'aturada indefinida va començar a finals de gener i, setmana rere setmana, provoca que se suspenguin nombroses actuacions judicials (entre les quals, judicis i vistes).

A les comarques gironines, sense anar més lluny, la setmana passada es van suspendre 167 actuacions judicials. I d'aquests, 100 van ser a Girona ciutat. Per jurisdiccions, la que se'n va veure més afectada va ser la penal (98), seguida de la civil (56), la social (set) i la contenciosa-administrativa (sis).

La junta de l'ICAG, d'entrada, mostra tot el seu "respecte al dret de vaga" i assumeixen que "tots els col·lectius poden efectuar les reivindicacions que creguin oportunes". "És un dret bàsic de tots els treballadors", diuen en referència a l'aturada de lletrats.

Ara bé, els advocats gironins també veuen "injustificables" i "inadmissibles" algunes de les conseqüències que està provocant la vaga dels LAJ. D'entrada, critiquen que molts assenyalaments se suspenguin a darrera hora, quan les parts ja són al jutjat. "Aquesta manca d'avís perjudica greument no tan sols els ciutadans, sinó també la resta d'operadors jurídics, com ara el nostre col·lectiu", diuen els advocats.

Per això, subratlla l'ICAG, ja s'ha demanat al secretari coordinador provincial que digués a les diferents oficines judicials que, com a mínim, s'avisés de la suspensió amb un dia d'antelació. Ara bé, els advocats també critiquen que, precisament, "a l'empara de la vaga dels LAJ", les oficines judicials han alentit la feina.

"El major dany possible"

Segons assegura la junta de l'ICAG, aquesta "manca d'atenció" de les oficines judicials s'ha constatat des del Col·legi de l'Advocacia mateix. Per això, subratllen que la vaga "no ha d'impedir el normal desenvolupament de les tasques de la resta de personal del jutjat, per a les quals no es requereix la intervenció dels LAJ". "És inadmissible aquesta extensió dels efectes de la vaga, amb l'única intenció de causar el major dany possible", diuen els advocats.

"La paralització que provoca la vaga altera centenars d'actuacions a la nostra demarcació i causa un dany social i econòmic important a les parts implicades en els processos", afirma la junta de l'ICAG. I afegeix: "S'estan afectant drets fonamentals tan importants com el de la tutela judicial o el de defensa".

"Considerem inadmissible aquesta situació i, per tant, exigim a les entitats convocants, als responsables del col·lectiu i als mateixos LAJ que corregeixin aquestes situacions concretes", conclouen els advocats gironins.