Després de dos anys d’aturada arran les mesures de prevenció per la COVID-19, els Amics del Fajol tornen a organitzar la Fira del Fajol de Batet de la Serra, que enguany arriba a la seva setzena edició.

El pròxim diumenge, 12 de febrer, Batet de la Serra s’omplirà amb aquesta mostra que té per objectiu promocionar aquest producte antigament molt conreat a la Garrotxa i potenciar-ne el consum. Per això, totes les activitats programades giren entorn el fajol, les seves aplicabilitats, beneficis i característiques.

Durant tot el dia, els assistents podran gaudir d’un mercat de productes de proximitat i d’artesania, de productes locals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de la demostració de la destresa de la gent del poble amb l’art de batre, ventar i moldre el fajol, així com tallers i demostracions d’oficis tradicionals com cisteller, picapedrer, xocolater, sabater i forjador. A més, també es podrà veure l’exposició d’animals de pagès amb la col·laboració d’empreses com porcs casolans Coromines, Jordi Vilarrasa, Can Rovira, Mas Godomar i Ponis de la Garrotxa.

Paral·lelament, també s’ha previst un taller d’introducció a les plantes remeieres i degustacions de tastets elaborats amb fajol a càrrec de representants de l’entitat Cuina Volcànica.

Cal destacar que, igual que en anys anteriors, l’organització ha previst l’entrega d’un guardó per a la millor parada de la Fira del Fajol, que serà premiada amb un àpat per a dues persones a un restaurant de la zona.