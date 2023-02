La realitat virtual immersiva cada vegada va guanyant més terreny en l'àmbit de la salut. Fins ara, s'ha aplicat en especialitats com la neurologia, pediatria, cures pal·liatives o atenció geriàtrica, entre d'altres. A més també és una eina útil per a la formació de professionals i també per a treballar el seu benestar emocional, com en el cas de l'estudi que es va fer a l'hospital d'Olot i que va obtenir bons resultats.

De fet, la mateixa empresa emergent que va idear la tecnologia en l'experiència d'Olot (Bromx), ara ha creat un nou espai anomenat ERVI a l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) per al tractament de persones amb autisme de la Regió Sanitària de Girona. En concret, està dirigit al tractament de les dificultats cognitives i conductuals de les persones amb una condició autista i discapacitat intel·lectual. A més, està dissenyat des de dos vessants: la terapèutica i la de recerca.

D'aquesta manera, mentre es pot aplicar per a fer assistència diària als pacients, de forma paral·lela es farà una recerca a l'Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi), a través de la Beca Granés Fundació, que permetrà comprovar l'eficàcia en el tractament de les fòbies i altres alteracions en persones amb condició autista.

La realitat virtual immersiva crea mons interactius generats per ordinador que substitueixen les percepcions sensorials del món real per les generades digitalment. La persona pot moure's en un entorn artificial dissenyat expressament per a ella, amb la producció de situacions que poden ser útils terapèuticament. Al mateix temps, el projecte ERVI permet un control estret sobre els estímuls presentats per tal que les estratègies terapèutiques es puguin aplicar amb més precisió. "Les persones amb aquesta conducta poden tenir alteracions cognitives de nivells molt diferents, com per exemple reaccions de pànic; amb la realitat virtual, podrem observar-ho i tractar-ho en un espai controlat i podrem intuir mecanismes de relaxació a través d'una tecnologia molt nova", ha explicat el psiquiatre Ramon Novell, cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual de l'IAS, en la presentació del projecte.

A més, un dels grans beneficis és que permet reduir de forma significativa la utilització de psicofàrmacs.

Estudi sobre l'eficàcia

Pel que fa a les fòbies en concret, són freqüents en les persones amb conducta autista. Un tractament que s'utilitza és l'exposició gradual: la persona imagina la situació temuda mentre està relaxada i es va progressant gradualment fins sa l'exposició en viu de la fòbia. D'altra banda, experimenten dificultats amb la imaginació i abstracció i els passos cap a l'exposició al món real els poden provocar nivells elevats d'ansietat. A través de la tecnologia del projecte, es podran traslladar, per exemple, en un paisatge aquàtic o en una altra ciutat per tractar pors a elements concrets o a sortir al carrer. "El contingut s'anirà adaptant i adequant a les necessitats de cada pacient", concreta Novell.

D'aquesta manera, la realitat virtual podrà reproduir imatges personalitzades del municipi de cada persona o, fins i tot, d'una consulta del dentista o una perruqueria on va freqüentment, per tal de tractar l'ansietat que li pot generar. Finalment, les imatges també poden plasmar altres conceptes més abstractes, com formes acompanyades de so, per estimular aspectes cognitius o experiències més excitants per a finalitats concretes, com la simulació d'una muntanya russa. "És interessant buscar un llenguatge en què se sentin identificats a l'hora d'expressar sensacions", concreta la neuropsicòloga Susanna Esteba, cap del grup de recerca Trastorns del Neurodesenvolupament de l’Idibgi.

Durant la presentació, Esteba ha dit que durant sis mesos investigaran l'eficàcia de la tecnologia ERVI en pacients amb conducta autista d'entre 15 i 45 anys, a través d'una prova pilot. Amb aquesta beca, s'incorporarà una investigadora predoctoral, Gemma Alcalde, que durà a terme l'estudi al grup de l'Idibgi. Es farà en seixanta participants amb un diagnòstic de fòbia específic, trenta dels quals rebran sessions en el nou espai, que recrearà la situació a la paret a través d'un projector, sense necessitat d'ús d'ulleres virtuals. S'analitzaran els canvis a nivell conductual, psicològic, psiquiàtric i també els marcadors de neuroimatge.

Esteba també matisa que farà falta més finançament per a trobar més paràmetres que permetin avaluar-ne l'efectivitat, entre altres aspectes.