El tiktoker d’Arbúcies que encomana l’interès pel català fent classes a la seva mare

El tiktoker d'Arbúcies Ayoub Borbata ha batejat a tota la seva família amb noms catalans nostrats, des de Montserrat a Vicenç, passant per Dolors o Mercè. A través de la pantalla, recrea converses quotidianes improvisades des del menjador de casa seva, on, amb l’humor com a bandera, ensenya a parlar català a la seva mare.

L’èxit va arribar de la nit al dia. «Un matí, mentre estava gravant un vídeo, vaig dir-li a la meva mare: ‘Bon dia, Montserrat!», recorda. I va aconseguir 700.000 visualitzacions en només 24 hores. «Vaig decidir encarrilar el meu contingut cap aquí, era una bona manera de fer pedagogia i ajudar a la gent a perdre la por a parlar català», assegura. I és que amb 142.000 seguidors, defensa que el coneixen «gairebé» tots els marroquins que viuen a Catalunya i acapara selfies allà on va: «Les mares em diuen que tant de bo els seus fills fossin com jo», celebra, entusiasmat. La recepta que l’ha fet saltar a la fama, confessa, ha estat mostrar al món la relació afable i sincera que té amb la seva família: «Som una família autèntica i humil, i crec que això és el que enamora a la gent», sentencia. I sobretot, subratlla Borbata, «no fingeixo ser qui no soc».

Amb tot, celebra que els seus vídeos també estan inspirant a «moltes» persones «grans» d’origen marroquí, que fa anys que viuen a Catalunya però que encara no s’han atrevit a fer el pas de parlar català. «Ara comencen a sortir de la seva zona de confort i s’interessen pel català», assegura. I és que tot i que la seva missió és «fer el català fàcil», és conscient que també és una poderosa eina d’integració: «La meva mare encara no el parla però poc a poc l’està aprenent, ara quan surt al carrer ja pot interactuar», celebra. «Ella està encantada, però encara no és conscient que hi ha tantes persones que l’admiren».

A més, assegura que els vídeos que ha publicat també han servit perquè els «catalans» perdin la por a «allò desconegut»: «Veure una persona d’origen marroquí parlant català amb la seva família trenca molts prejudicis», subratlla.