Unes 4.500 llars de les comarques gironines en situació de vulnerabilitat començaran a rebre, a partir de la setmana que ve, una carta d’Endesa on se’ls informa de la condonació del deute acumulat l’any 2021 en les factures de la llum i el gas. La condonació del deute és assumida a parts iguals entre Endesa i la Generalitat, i és fruit del conveni signat a finals de març de 2021 entre l’energètica i l’administració catalana. La xifra generada per impagaments l’any 2021 a les comarques gironines és de gairebé 2,2 milions d’euros.

Cada carta de les que s’envien és personalitzada i incorpora un annex amb el detall de l’import cancel·lat. Amb aquesta comunicació, la companyia també informa a les famílies del fet que activen els mecanismes necessaris perquè deixin de constar en registres d’impagaments i, així, no se’ls reclami cap import per aquest concepte.

Minimitzar les conseqüències de l'impagament

En el marc del conveni, es va acordar treballar per tal de pal·liar i minimitzar els efectes derivats de l’impagament de factures de subministraments a les persones en situació de pobresa energètica degudament identificades i es va establir la creació d’un Fons d’Atenció Solidària per finançar els ajuts. Aquest fons havia de ser finançat com a mínim en un 50% per Endesa, i com a màxim, en un 50% per les administracions públiques.

Enguany, Drets Socials i Endesa han acordat replicar la fórmula que es va fer servir per finançar la part corresponent del deute del 2019-2020 perquè no s’ha pogut crear aquest Fons en el termini previst per a poder finançar les ajudes corresponents al 2021, de manera que la Generalitat ha fet efectiva una subvenció a Endesa pel 50% del valor del deute acumulat pels consumidors vulnerables durant el 2021 i l’energètica n’ha assumit l’altra meitat.