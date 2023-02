El mercat del Lleó de Girona va acollir ahir la presentació de Firporc, la fira gastronòmica de Riudellots de la Selva que tindrà lloc aquest cap de setmana de nou del matí a sis de la tarda.

Després de dos anys marcats per la pandèmia, durant els quals no es va poder celebrar la Fira tal com era habitual, en aquesta ocasió la Fira torna en el seu format habitual i amb una àmplia programació que inclourà exposicions, tallers i tot tipus d’activitats vinculades al sector del porc. A més, també hi haurà una àrea de tast gastronòmic on poder menjar i fer degustacions. L’àrea de tast funciona amb un sistema de tiquets que es poden comprar per un euro i bescanviar-los per tastets i productes per esmorzar, dinar o picar durant tot el dia. Entre els productes que es podran tastar hi haurà carn de perol, els típics greixons, les botifarres, els embotits, el pernil, els salpebrats, i l’arròs de galta de porc amb carxofes, entre d’altres.

Un any més, l’àrea de tast gastronòmic compartirà protagonisme amb l’escenari de demostracions i exhibicions del procés de matança, especejament i elaboració d’embotits a càrrec de diversos voluntaris del poble i els comentaris d’experts en la matèria.

A més, Fiporc també comptarà amb un espai per als més petits, que podran aprendre a fer mandonguilles amb les seves pròpies mans, tallers de dibuix, de pintar cares, demostracions de realitat virtual, manualitats relacionades amb el món del porc, una pista slot i atraccions per a tota la família. D’altra banda, el Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial de Riudellots acollirà avui la jornada tècnica El sector porcí. Oportunitats, amenaces o transicions.