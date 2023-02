Les comarques gironines guanyen 736 treballadors públics en un any

Les comarques gironines van guanyar 736 nous treballadors públics en un any, entre juliol de 2021 i juliol de 2022. Segons les dades recollides en el Butlletí estadístic del personal al servei de les administracions públiques, que edita el Ministeri d’Hisenda cada sis mesos, en aquest últim recompte a les comarques gironines hi havia 37.183 empleats públics; és a dir, de l’administració local, estatal o catalana. La gran majoria són treballadors de la Generalitat, cosa que és lògica perquè aquesta administració inclou els àmbits educatiu i sanitari públics, que requereixen una gran quantitat de personal. Tant la Generalitat com l’administració local han vist incrementar els seus efectius, mentre que l’Estat n’ha perdut en aquest període. En aquest sentit, són constants les queixes del sindicat CSIF per la falta de personal a l’Oficina d’Estrangeria o a Trànsit.

Les estadístiques recullen tant el personal laboral com el funcionari, i mostren un creixement generalitzat del 2,02% en el nombre d’empleats públics a Girona. Dels 37.183 treballadors que hi havia el passat mes de juliol a les comarques gironines, n’hi ha 22.721que treballen a la Generalitat, el que significa 533 més que en l’anterior recompte. Pel que fa a l’administració local, que inclou tant els ajuntaments com els consells comarcals i la Diputació, compta amb 11.678 treballadors, amb un increment de 221 respecte el juliol de 2021. En canvi, el Govern estatal disposa de només 2.784 efectius, divuit menys dels que tenia un any enrere. És per això que, sovint, la ciutadania ha de fer grans cues per poder accedir als seus serveis.

S’observa, a més, un clar biaix de gènere: hi ha pràcticament el doble de dones treballant a l’administració pública gironina (22.594) que homes (14.589). A la Generalitat és on la diferència és més acusada, ja que hi ha 15.209 dones davant de només 7.512 homes. A l’administració local, la presència de dones (6.412) també és superior a la d’homes (5.266), tot i que la diferència és molt inferior. En canvi, a l’administració estatal, la xifra d’homes (1.811) és més alta que la de dones (973).

Si es gira la vista una mica més enrere, les comarques gironines comptaven el juliol de 2022 amb 1.424 treballadors públics més que el juliol de 2019, és a dir, abans de la pandèmia. Aquest cos de treballadors, doncs, ha crescut pràcticament un 4% des de llavors. Així, el juliol de 2019 hi havia 35.759 treballadors públics a les comarques de Girona, que el juliol de 2020 s’havien convertit en 36.132. L’any 2021 el creixement va ser menor, ja que se’n van registrar 36.447, fins arribar als 37.183 que hi havia el juliol de 2022.

Personal a la universitat

El butlletí del Ministeri també recull les dades del personal al servei de les universitats. En el cas de les comarques gironines, consta de 2.109 persones, de les quals 1.487 són personal docent i investigador (PDI) i 622 són personal d’administració i serveis (PAS). Del personal docent i investigador, hi ha 308 persones que són funcionaris de carrera, mentre que dos compten com a funcionaris interins i la immensa majoria (1.177) són personal laboral. En el cas dels funcionaris, la xifra d’homes (202) és pràcticament el doble que la de dones (106), mentre que entre el personal laboral la cosa està absolutament equilibrada (588 homes i 589 dones).