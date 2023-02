Una quarta part dels estudiants de la Politècnica són noies

Només un 26% dels 2.600 estudiants matriculats a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona són dones, segons va explicar Mei Calm, investigadora en el camp de la matemàtica aplicada en una taula rodona en el marc de la Setmana de la Dona i la Nena en la Ciència. De fet, la xifra no varia massa respecte a l’any passat, i només puja poc més d’un 1%.

La carrera amb menys presència femenina és enginyeria elèctrica, amb un 2%. El percentatge també és baix en l’enginyeria informàtica on les estudiants només representen el 6%. En canvi, altres carreres com enginyeria biomèdica o arquitectura, la presència femenina augmenta de forma significativa fins a situar-se en un 62%. Calm lamentava que encara hi ha «molts estereotipis de gènere marcats» i que «no hi hauria d’haver gènere en cap professió, cal trencar barreres des de les famílies i les escoles».

Dedicar-se a la tasca investigadora és una qüestió de vocació, mai pot ser una qüestió de sexe Esther Badosa Romañó - Investigadora del Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

D’altra banda, Sílvia Simon, investigadora de química computacional i comunicadora de recerca explica a aquest diari que «és important fer una bona difusió d’aquesta tipologia de carreres perquè almenys les noies tinguin l’oportunitat de triar amb coneixement». Simon concreta que per exemple, en general a Catalunya ha baixat de forma destacada el nombre de noies en la carrera de Matemàtiques, perquè fins no fa gaire la docència era la principal sortida, però ara ja no és així. «Ara hi ha moltes altres opcions de feina, com pot ser el tractament de dades i la programació i no n’hi ha tanta com a docents de secundària, és per això que moltes noies s’han fet enrere». D’altra banda, Simon explica que la carrera d’Informàtica va passar-se a anomenar Enginyeria Informàtica i, des de llavors, «la davallada de la presència femenina també es va fer notar».

Un informe de la UdG de les dades del curs 2021-2022, reflectia que l’Escola Politècnica Superior segueix essent un dels centres que mostren un biaix més important de gènere, respecte a la presència de dones en els graus.

El mateix passa, però a la inversa, a la Facultat d’Educació i Psicologia. Així, es pot observar que en els estudis de grau que s’imparteixen només hi ha un 15% d’homes. Com en anys anteriors, el Grau de Mestre/a d’Educació Primària és el que té més presència masculina, amb un 36%. En el cas de la Facultat d’Infermeria, hi havia un 87% de noies i, en la de Medicina, un 75%. Els graus en Relacions Públiques i Turisme continuen reunint un nombre superior de dones, seguint la tendència dels últims cursos.

Per protegir la mar i la salut, es necessita realment tothom, homes i dones científiques Stefania Minuto - Investigadora del Departament de Ciències Ambientals i l'Institut d'Ecologia Aquàtica

La facultat amb més paritat és la de Lletres, amb un 54% de dones i un 46% d’homes, tot i que la Facultat de Ciències es manté en una tendència propera a la paritat amb un 54% d’homes i un 46% de dones, així com a la facultat d’Econòmiques i Empresarials.

Més investigadors homes

Tot i que la paritat en el personal docent i investigador es va equilibrant, encara hi ha més homes que dones, concretament 1.069 i 887 respectivament, amb una diferència del 20,58%. La distribució a les diferents facultats i escoles mostra que encara existeix un biaix de gènere important a la Facultat d’Infermeria (78% de dones i 22% d’homes) i a l’Escola Politècnica Superior (25% de dones i 75% d’homes). No obstant això, la resta de facultats presenten xifres paritàries.

La Universitat de Girona treballa per promoure la tasca de les dones investigadores. Per aquest motiu, s’han preparat diverses accions. D’una banda, més d’un centenar de científiques participa voluntàriament per mostrar la seva expertesa i sentiments sobre què significa la recerca per elles. Són investigadores de diferents disciplines del coneixement. Els testimonis d’aquestes investigadores apareixen en una pàgina web i, com a novetat d’enguany, en postals i pòsters que s’han repartit en els diferents centres de la UdG i a les biblioteques públiques de Girona.

Confio que les científiques podem contribuir a millorar el món que ens envolta Cristina Duran Rebenaque - Investigadora del Departament de Química

Sílvia Simon, precursora d’aquest projecte, explica que la idea d’enguany era «apropar» les investigadores a la ciutadania, fent-les més visibles. Simon també participa en debats i taules rodones sobre el paper de les dones en la investigació i remarca que el que més la sorprèn és que «el públic és massa masculinitzat». Simon afegeix que un dels grans obstacles per a les dones és la dificultat per accedir a càrrecs directius, a més de la competitivitat. D’altra banda, lamenta la manca de referents i que moltes nenes de nivell socioeconòmic baix no tindran les mateixes oportunitats d’escollir allò que realment els agrada.