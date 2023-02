L’actual vicepresident primer del Consell Comarcal del Ripollès, Enric Pérez, ha estat ratificat aquest últim cap de setmana en una assemblea, com a cap de llista del PSC a Ripoll a les municipals del maig vinent. Pérez substitueix a Anna-Belén Avilès, que en els dos darrers mandats ha liderat als socialistes ripollesos, i que no repetirà al capdavant de la llista per motius personals. El PSC encara no ha donat els noms que acompanyaran a Enric Pérez, però ha anunciat que basarà el seu programa en tres eixos bàsics: l’accés a l’habitatge, la defensa de la sanitat pública i la convivència en un espai públic de qualitat, «sense oblidar els molts altres aspectes que convé millorar del nostre municipi» afirma el candidat.

Malgrat tenir només quaranta-cinc anys, Pérez ja va ser cap de llista dels socialistes a les municipals de 2007 i 2011, i va ser president del Consell Comarcal entre aquells mateixos quatre anys. En la darrera candidatura va ocupar la tercera posició de la llista, justament el nombre de regidors que va aconseguir el PSC. La seva candidatura era un secret a veus, però no s’ha fet públic fins que s’ha celebrat l’assemblea. Enric Pérez és l’últim candidat en fer-se públic dels partits que actualment tenen representació al consistori ripollès.