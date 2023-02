Llista d’espera a les farmàcies gironines pel medicament antitabac

Segons dades del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, a Espanya cada dia unes 9.000 persones fan el pas per deixar de fumar però només ho acaben aconseguint alguns centenars.

Està clar que no és un objectiu fàcil per a la majoria de fumadors, és per això que, a part de la força de la voluntat, cal tenir present que els tractaments mèdics poden ser de gran ajut per a deixar aquesta addicció.

Els tractaments actuals per deixar de fumar es divideixen en dos grups: la teràpia substitutiva amb nicotina, que es ven de forma lliure a les farmàcies, i els medicaments que ajuden a reduir l’ansietat per fumar.

Respecte a aquesta última opció, des de l’1 de febrer, Sanitat va començar a finançar un nou tractament per deixar de fumar al cap de 25 dies. Es tracta del Todacitan, un medicament basat en la citisina i, actualment és l’únic fàrmac subvencionat per l’Estat. Precisament per això, hi ha hagut tant èxit de demanda que les farmàcies no donen l’abast.

«El desabastiment global de medicaments i l’alta demanda ha fet que no hi hagi estoc d’aquest medicament», explica Rosa Núria Aleixandre, presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, qui apunta que «hi ha persones que tenen la recepta però no el poden comprar, és per això que truquen i demanen que els avisem quan ja estigui disponible».

Aleixandre també recorda que no és un fàrmac gratuït però sí que els interessats s’estalviaran una part important del seu cost. També manifesta que no hi ha cap tractament «miraculós» per deixar el tabac i admet que, «com passa amb molts medicaments, pot ser que produeixi algun efecte secundari no contemplat fins ara; és el que passa quan l’acaba consumint molta gent».

Des del Consell de Col·legis de Farmacèutics estan en contacte amb Salut per tal que la problemàtica es resolgui aviat.

Per altra banda, Sílvia Valent, titular d’una farmàcia de l’Alt Empordà i membre de la patronal FEFAC, corrobora que hi ha «moltes dificultats per tenir aquest medicament; fins i tot hi ha alguna farmàcia que està fent una llista d’espera d’usuaris que el volen adquirir». Tot i així, afegeix que «tot sembla indicar que aviat s’acabaran els problemes de desabastiment i alguna farmàcia ja en té». Malgrat tot, Aleixandre confirma que l’estoc és tan petit que «s’esgota de seguida per l’alta demanda».

Respecte al debat sobre si Espanya ha de finançar aquest fàrmac, tenint en compte que és l‘únic país europeu que ho fa, concreta que és molt necessari per diversos aspectes: «el tabac provoca moltes malalties que, al cap i a la fi, suposen un desgast econòmic molt gran per a la sanitat pública; a més no s’ha d’oblidar que es tracta d’una addicció i moltes persones són susceptibles a caure-hi i no és fàcil deixar-la, per molt que hi hagi qui pensi el contrari».

A les comarques gironines, un 22,7% de la població fuma. D’aquests, un 20,9% ho fa cada dia i un 1,8% ho fa ocasionalment.

Precedents d’èxit

L’interès per deixar de fumar amb un fàrmac no és cap novetat i, després de l’èxit dels precedents, com el Champix i el Zyntabac, no sorprèn que hi hagi tanta demanda per aquest nou medicament. Durant el 2020, es va prescriure aquests medicaments de finançament públic a 6.582 pacients de la Regió Sanitària de Girona i es van fer 7.908 receptes.

Els experts recorden que els metges de l’atenció primària tenen un protocol de prescripció dels pacients en tractament i orientació mèdica per a la deshabituació del tabaquisme. És per això que molts CAPs ofereixen teràpies complementàries que ajuden el pacient a deixar de fumar, tant individuals com grupals. En el cas de la ciutat de Girona, les quatre àrees bàsiques de salut posen en marxa grups de cessació tabàquica, de forma coordinada.