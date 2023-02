Sant Joan de les Abadesses va inaugurar dissabte la nova seu de la Biblioteca Municipal, ubicat ara a l'antiga escola Abadessa Emma, un edifici neorenaixentista de l'arquitecte català Raimon Duran i Reynals que estava en desús. Les obres de rehabilitació i d'adequació de l'edifici es van iniciar al setembre i han tingut un cost de 264.730 euros. L'obra ha estat finançada gràcies a diverses subvencions de la Diputació de Girona, el Departament de Cultura i l'Institut Català de l'Energia de la Generalitat de Catalunya, i amb fons propis de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

L'actuació ha permès reparar els desperfectes ocasionats per les filtracions, renovar la fusteria i els tancaments, refer els paviments enfonsats i deteriorats, crear obertures interiors per generar espais diàfans i adquirir el mobiliari adequat.

Amb la nova ubicació, la Biblioteca Municipal Josep Picola tindrà 325 m2 i serà un primer pas per arribar als 520 m2 que descriu el pla funcional redactat el 2014, els adients per a municipis de més de 3.000 habitants, segons especifica el Mapa de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya. La superfície que falta per arribar a la xifra final s'aconseguirà gràcies a la segona planta i amb l'adequació de la resta de l'edifici, que no ha estat reformada en aquesta fase de les obres.

La nova biblioteca disposa d'un porxo d'entrada, tres vestíbuls, dues sales per a serveis interns, tres zones de lectura i una per a revistes, i un porxo posterior. El seu antic emplaçament, al carrer Pere Rovira, de 63 m2, havia quedat petit tant pel nombre d'exemplars en préstec de què disposa, com per les activitats que avui en dia ofereixen les biblioteques.

Col·laboració ciutadana

El trasllat del fons de la biblioteca es va fer dies enrere amb una cadena humana, aprofitant la proximitat entre l'antiga ubicació i la nova. Hi van participar alumnes de l'Institut Escola Mestre Andreu, els membres del club de lectura i veïns de Sant Joan de les Abadesses.

El municipi disposa de biblioteca pública des de l'any 1963, creada per la Xarxa de Biblioteques de "la Caixa". A partir de l'any 2000, va passar a ser titularitat de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i es va integrar al Sistema de Lectura Pública (LPC). Des d'aleshores, rep suport del servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i del Servei de Biblioteques de la Generalitat.

També, amb motiu de la inauguració, des de la biblioteca s'ha editat una petita col·lecció de quatre punts de llibre que els usuaris poden recollir amb els seus préstecs.