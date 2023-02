«El mar, la muntanya, el Fluvià, el Ter i la Muga conformen una situació geogràfica més diferencial que al centre i al sud de Catalunya», explica Sergi Corral, biòleg, especialitzat en botànica, en climatologia i mitjans de comunicació. En aquest sentit, l’Empordà, gràcies a aquesta proximitat de mar, muntanya i plana, genera certs microclimes que «nomeno el món al revés», a causa que algunes previsions i fenòmens que afecten aquí, en altres llocs no els afecta de la mateixa manera.

De tots els vents vigents, l’emblemàtic altempordanès, la tramuntana, que «aporta fred, humitat baixa, ratxes intenses, violència, persistència, sequedat i transparència a l’ambient», manifesta Corral, està perdent presència en aquests últims anys, passant de 110 i 180 km/h a 85 i 70 km/h, el pic més baix detectat el 2021, segons dades recollides del mateix meteoròleg. Tanmateix, la baixada de la tramuntana ha generat que les mitjanes d’aquesta zona oscil·laven entre 110 o 120 dies de tramuntana «fins a finals de la dècada dels 2000» especifica i afegeix que «d’ençà del 2012 s’ha observat menys dies de tramuntana a l’any i episodis més curts, com el passat gener». Aquest fet altera dues de les característiques de la tramuntana d’origen, donant pas a l’escassetat d’aquest vent. En els últims anys, «el 2020 comptàvem amb 50 dies i el 2022 41 dies de tramuntana, són els dos mínims recents», fet que ha estat progressiu.

Corral, amb les observacions corresponents exposa que amb els anys «hem baixat a una mitjana inferior a tres dies», delimitant-la en «episodis curts», denomina l’expert. El quid de la qüestió rau en una anàlisi objectiva històrica, en què «les depressions, que són el motor de la tramuntana, han deixat d’existir», obrint pas a la presència d’anticiclons que bloquegen l’accés de la tramuntana.

En aquesta mateixa línia, ja no es parla tan sols de canvi climàtic, sinó que segons Corral, «ha canviat la circulació de l’aire». No obstant això, els escenaris del canvi climàtic deien que «es modificaria la circulació atmosfèrica i dominarien les circulacions subtropicals», un canvi que s’ha avançat abans de l’esperat, però que, segons detalla, «tenim dades sobre l’augment de temperatura atribuïdes al canvi climàtic, però ens falten anys d’observació d’aquesta tendència de la tramuntana per atribuir-la directament al canvi en qüestió».

Tot i això, assenyala que d’acord amb un estudi sobre la tramuntana a Perpinyà, el municipi «ha batut el rècord amb dies de menys tramuntana el passat 2022», el mateix passa amb Narbona. La denotació de la baixa tramuntana preocupa a l’Alt Empordà i es qüestionen «on és la tramuntana?», però Corral assegura que «la tramuntana no desapareixerà, sinó que el seu motor baixarà les revolucions».

D’altra banda, la reducció d’aquest vent sí que té efectes correlacionats amb l’augment de les temperatures, així com, l’aparició de peixos subtropicals, tal com es va parlar fa unes setmanes en un article del setmanari Empordà, sobre l’arribada del Fadrí. També estableix «afectacions a la vinya amb la presència de fongs i la humitat», diu l’expert. D’aquesta manera, Alt Empordà «és més vulnerable per rebre l’impacte de les masses del nord d’Àfrica, però, segons la variable l’atribuïm o no al canvi climàtic», informa.

En el recull de dades sobre la tramuntana del 2005 al 2022, conjuntament amb dades de la precipitació i la temperatura, són variables registrades que Sergi Corral recopilà per donar-les a l’Arxiu Històric de l’Escala, recentment. En aquestes observacions, detalla que ha pogut detectar dades de les precipitacions i sosté que «el clima mediterrani es basa en la irregularitat de les pluges», cosa que fa que el control d’aquestes sigui molt complex. No obstant això, el biòleg assegura que «dins la incertesa el temps és cada cop més previsible».

Segons observacions del climatòleg escalenc, Sergi Corral, el 2022 s’ha categoritzat com «l’any amb menys tramuntana de la història des que es tenen registres a l’Escala i a l’Estartit». En aquest sentit, «s’ha detectat una baixada de 122 dies el 2005 a 41 dies el 2022», dades significants. A més, en correlació amb les estacions de l’any, es destaca un mínim rècord a l’hivern «el 2022 11 dies ha bufat la tramuntana a l’Escala durant els mesos de fred», tot i que també primavera, estiu i tardor s’han vist alhora afectats. Aquestes dades es donen simultàniament amb l’Estartit, on també s’ha denotat una davallada.