Més de 20.000 gironins tenen discapacitat visual i no reben ajuts suficients

Més de 20.000 gironins tenen discapacitat visual, segons dades que recull l’associació Punt de Vista, que denuncia que no reben suficients ajuts per part de l’administració. Concretament, es tracta de persones amb baixa visió que conserven un percentatge útil que els impedeix ser catalogades com a cegues totals -amb les ajudes socials que això comporta-, però de qui la qualitat de vida es veu molt afectada en un entorn lluny de ser accessible.

Des de la fundació, concreten que en aquesta xifra no s’inclou la població en edat no laboral. Per tant, seguint les estimacions dels professionals que encaixen amb la recollida de diferents estudis internacionals, la xifra real podria ser el doble.

Si l’anàlisi engloba el conjunt de la població espanyola, segons l’INE, hi ha 70.000 persones cegues i 1.000.000 de persones amb discapacitat visual, encara que els experts adverteixen que aquesta xifra pot ser molt inferior a la real, ja que no inclou aquelles persones amb certificats d’incapacitat laboral. Es tractaria, doncs, del 2,3% de la població espanyola.

Un dels objectius de la fundació és donar suport a qui ha perdut la visió i invertir en investigació

Gabriel Mattioli, director de la fundació, lamenta que «hi ha un gran buit» en la societat, ja que la Seguretat Social ni l’administració en general no cobreix «ni una petita part» de les necessitats de les persones amb baixa visió. Mattioli concreta que, per exemple, l’accés als serveis de l’ONCE és molt limitat i la majoria de recursos s’han de buscar en l’àmbit privat. «Hi ha moltes ajudes necessàries per a persones amb baixa visió, com per exemple productes tecnològics, ulleres específiques o rehabilitació visual; és una llàstima que l’administració no ho cobreixi», manifesta.

És per això que Mattioli va fundar, juntament amb altres persones amb lesions oculars, una fundació amb l’objectiu d’acompanyar aquells que han perdut la visió de forma sobtada i el seu entorn familiar i d’impulsar la recerca en el camp de recuperació de la vista.

Amb el compromís de promoure la recerca en mètodes de recuperació de la visió, com el trasplantament ocular complet o solucions biotecnològiques per a ulls mèdicament irrecuperables, l’entitat ha creat un premi anual per a treballs en aquesta línia.

«En el món de la visió no hi ha xarxes de suport i moltes persones afronten el procés de pèrdua de vista amb soledat; és important establir lligams per tal que hi hagi ajuda mútua», concreta.

La fundació està més focalitzada a Barcelona però també compta amb socis a Girona. A més, està vinculada a l’associació Multicapacitats, amb qui treballen conjuntament.

Recuperació del nervi òptic

La Fundació Punt de Vista va atorgar, la setmana passada, el Premi Científic POVA2022 a Tasneem Z.Khatib, una científica que estudia la recuperació del nervi òptic a través de tractaments genètics combinats. Els resultats de la seva investigació demostren la capacitat de recuperació de les neurones en els nervis òptics malmesos, molt esperançador per a les persones que perden o han perdut la visió.

Productes tecnològics, ulleres o rehabilitació visual són alguns dels recursos que no es cobreixen

L’entrega es va fer en una gala benèfica anual que té com a objectiu la captació de fons per l’ajuda de persones amb discapacitat visual.

El premi va arribar a la segona edició i és considerat el de més quantia del sud d’Europa. Des de la fundació remarquen que «és molt esperançador per als professionals de la salut visual, si va endavant, veurem com malalties tan freqüents com el glaucoma, la neuropatia de Leber es podran curar en un futur».

Finalment, la fundació també fa tasques de sensibilització, a través d’activitats a les escoles i empreses. «Es tracta d’oferir activitats en diferents formats per a diverses tipologies de públic per tal d’apropar la realitat de la diversitat visual a tothom», conclou Mattioli.

Mattioli va perdre la visió d’un ull per una brutal agressió a les festes de Gràcia. Després d’això, va prendre la decisió que el seu cas havia de servir per investigar i aconseguir ajudar a altres persones a revertir la seva situació.