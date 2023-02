Els pantans gironins segueixen baixant malgrat les pluges

Les pluges de la setmana passada, tot i que ser molt benvingudes, van ser insuficients per pal·liar la situació que viuen els pantans gironins, on les reserves segueixen baixant malgrat aquestes últimes precipitacions. En aquests moments, el que es troba en una situació més complicada és el de Sau, que es troba a menys d’un 18% de la seva capacitat, quan ara fa un any arribava gairebé al 47%. En segon lloc hi ha Susqueda, que se situa en gairebé un 36%, un valor molt inferior al de fa un any, quan arribava al 65%. Finalment, el pantà de Darnius-Boadella està a una mica menys del 31%, quan un any enrere fregava el 41%. Al conjunt de Catalunya, els pantans se situen en una mitjana del 28%, de manera que es manté l’avís d’alerta per sequera a bona part de les comarques gironines, Catalunya Central i Barcelona. Les restriccions podrien incrementar-se si no torna a ploure de forma abundant.

Els pantans gironins, igual que els d’altres zones de Catalunya, porten mesos assecant-se de forma progressiva. La Generalitat està fent funcionar des de fa temps les dessalinitzadores de la Tordera i del Llobregat a tot drap per intentar alentir el descens dels pantans, però tot i això les reserves estan cada cop més sota mínims. El pantà de Sau, a Osona, tot i que recull aigua del Ter, és el que es troba en una situació més dramàtica, dels 17,58%. Ja fa mesos que l’església que s’amaga sota les seves aigües és totalment visible, i és que el pantà ha perdut deu punts percentuals des del mes de setembre fins a l’actualitat. En aquests moments, a Sau hi ha embassats 29,05 hectòmetres cúbics d’aigua, mentre que la seva capacitat és de 165,26. La mitjana durant la mateixa data dels últims cinc anys és de 115,56 hectòmetres cúbics, mentre que durant els últims deu havia estat de 107,94. Tot i que no és la xifra més baixa de la història, sí que se li acosta, ja que durant la sequera de 2008 es va arribar a enfonsar fins al 13%, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. El 1990, un altre any de sequera, s’havia arribat a registrar un 5,7%. La neu enfarina diversos municipis de la Garrotxa, el Ripollès i la Selva interior A Susqueda, la situació no és gaire millor. En aquests moments, el pantà es troba a un 35,88% de la seva capacitat, però cal teinr en compte que al mes de setembre arribava a un 45%. Per tant, en aquest cas també s’ha reduït deu punts percentuals en pocs mesos. Ara mateix, el volum d’aigua que recull el pantà és de 83,61 hectòmetres cúbics, d’una capacitat màxima de 233. Durant els últims cinc anys, la mitjana havia estat de 174,72 hectòmetres cúbics, mentre que durant la última dècada la xifra havia estat molt similar, de 173,85. Finalment, el pantà de Darnius-Boadella, el més petit de les comarques gironines, es troba en aquests moments a un 30,92% de la seva capacitat. En aquest cas, el descens no es produeix tan ràpidament com en els altres, ja que al setembre se situava en un 34%. L’aigua que hi ha embassada ascendeix a 18,89 hectòmetres cúbics, dels 61,1 que té de capacitat. També es tracta, tot i això, d’una quantitat clarament inferior a la dels últims cinc anys, quan s’havia situat en 40,37 hectòmetres cúbics, i de la última dècada, que havia estat de 39,32 hectòmetres. Sense previsió de més pluja Davant la progressiva davallada dels pantans, la Generalitat va decretar fa uns mesos la situació d’alerta per sequera a tota la conca del Ter i la Muga, que inclou bona part de les comarques de Girona. Caldrà veure com evoluciona la situació, però el Servei Meteorològic de Catalunya no preveu pluges en els propers dies.