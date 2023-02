La predicció meteorològica a les comarques gironines per aquest dijous 16 de febrer apunta que fins al migdia el cel estarà mig ennuvolat per núvols alts i mitjans i hi haurà estrats baixos al litoral, prelitoral i depressió Central. A la tarda la nuvolositat minvarà. Pel que fa a la temperatura, no hi haurà canvis importants.