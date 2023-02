SOS Costa Brava va celebrar dissabte passat la seva assemblea general, durant la qual es va produir la renovació de la junta per als propers dos anys: el fins ara president, Sergi Nuss (Associació Naturalistes de Girona) ha deixat pas a Irene Gisbert (SOS Palafrugell), que es posa així al capdavant de l'entitat. Gisbert estarà acompanyada per un equip de coordinació format pel vicepresident, Pau Bosch (Salvem la Platja de Pals), Inés Ripoll (Salvem Begur), Anna Albó (Iaeden), Marta Ball.llosera (Fòrum Escala Empúries), Julià Castelló (la Manduca), Jordi Gaitan (Salvem Pinya de Rosa), Magda Riera (Salvem el Golfet), Lluís Toldrà (Depana), Raul Valls (CST) i Carina Vizcaíno (Junta d'Arbres de Calonge). D'aquetsa manera, la nova junta tindrà una àmplia representació de les 26 entitats que en aquests moments formen part de la federació SOS Costa Brava.

La nova junta ja ha establert quines seran les prioritats per aquest 2023. La seva voluntat és continuar treballant per aconseguir el Conservatori del Litoral, defensant que s'ha de finançar amb un 50% de la taxa turística. La federació vol que la Generalitat redacti i impulsi la llei que ha de crear aquest organisme, que ha de servir per adquirir terrenys que puguin estar en perill d'edificació. En aquest sentit, volen elaborar el llistat d'espais susceptibles de ser comprats amb els 2,5 milions d'euros compromesos en el pressupost del Govern català per aquest 2023.

De cara a les eleccions municipals d'aquest proper mes de maig, també volen fer una campanya per reclamar als ajuntaments la revisió del planejament urbanístic, la desclassificació de sòls i la salvaguarda de pinedes. En aquest sentit, estaran molt a sobre dels POUM en revisió de Cadaqués i Begur, així com dels municipis amb suspensió de llicències o modificacions (Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i l'Escala).

Així mateix, SOS Costa Brava vol promoure noves línies d'actuació relacionades amb l'educació ambiental, la protecció efectiva de les zones incloses a la Xarxa Natura 2000 de les àrees costaneres, els usos del medi marí i la transició energètica, planejant "un model just i alternatiu a l'eòlica marina a l'àmbit del golf de Roses i la badia de Pals", amb la voluntat de convertir-se en un "actor central" en aquest debat.

30 casos oberts durant el 2022

Pel que fa al balanç de 2022, any que han tancat amb 30 casos oberts, destaquen l'anul·lació de la perllongació de la C-32 per la vulneració de la Llei del Canvi Climàtic, el rebuig a l'avanç del POUM de Cadaqués perquè manté "unes expectatives de creixement desaforades", l'oposició als projectes d'urbanització i construcció a la pineda d'en Gori i a la pineda del càmping de la Fosca de Palamós o la defensa de la pineda de la desembocadura del Ridaura, on es vol construir una marina per a 272 amarradors i 339 apartaments, entre molts altres.