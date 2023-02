El Govern ha rebut un total de 85.284 sol·licituds a Catalunya les primeres 24 hores des que es va obrir l'ajuda de 200 euros per a persones amb rendes inferiors a 27.000 euros.

En un comunicat dijous, el govern de Pedro Sánchez ha explicat que el web de l'Agència Tributària ha registrat un total de 570.000 sol·licituds a tot Espanya durant el primer dia de termini.

Per províncies catalanes, a Barcelona és on s'han registrat més sol·licituds (61.442), seguit de Tarragona (10.868), Girona (8.027), i Lleida (4.947).

Aquesta ajuda té per objectiu “alleujar la cistella de la compra i protegir els col·lectius més vulnerables”, i es realitzarà en un pagament únic de 200 euros.

La poden sol·licitar treballadors per compte propi o d'altri, o beneficiaris de la prestació o subsidi de desocupació el 2022 que l'any passat no superessin els 27.000 euros bruts de renda i el patrimoni dels quals -descomptant l'habitatge habitual- no superés els 75.000 euros.

Com puc sol·licitar aquesta ajuda de 200 euros?

El xec de 200 euros que donarà l'Estat per a pal·liar l'escalada de preus dels productes bàsics i l'energia es pot sol·licitar des d'aquest dimecres. Serà una ajuda única, que complementarà la baixada de l'IVA de certs aliments impulsada al desembre per a amortir l'impacte de la inflació. Ara bé, no es tracta d'una ajuda generalitzada per al conjunt dels contribuents, sinó pensada per a les famílies més vulnerables.

Per a cobrir aquestes subvencions, el govern espanyol ha reservat 1.200 milions d'euros. S'estima que aquest xec pot arribar a 4,2 milions de llars. Aquesta nova ajuda pretén arribar a més gent que el 2022, quan sols va arribar als 600.000 dels 2,7 milions de les persones previstes. Per això, s'ha previst un procediment més senzill i un major llindar de renda.

Quins són els requisits per a demanar aquesta ajuda de 200 euros?

Com es pot sol·licitar? Vols saber si compleixes els requisits? Donem resposta a aquestes qüestions:

Sol·licitants: persones físiques. Queden fora les empreses, entitats o associacions, encara que tinguin despeses energètiques o d'aliments.

Residència habitual: Espanya.

Llindar de renda: el sol·licitant ha d'haver tingut un màxim de 27.000 euros al llarg de l'any passat.

Patrimoni familiar: el contribuent que la demani, ha de posseir un patrimoni inferior als 75.000 euros, sense comptar la habitatge habitual, en finalitzar el 2022.

Situació laboral: qui la demani ha d'haver fet alguna activitat per compte propi o d'altri el 2022 que hagi suposat alta en la Seguretat Social o mutualitat o bé haver rebut alguna prestació o subsidi de desocupació.

Exclusions: queden exclosos, sense dret a aquesta ajuda, les persones que ja perceben l'ingrés mínim vital o els pensionistes.

Procediment de sol·licitud: s'ha d'omplir un formulari electrònic en el web de l'Agència Tributària, on es consigna el NIF del sol·licitant i les persones que convisquin en el domicili (tret dels menors de 14 anys sense DNI) i un compte bancari per a rebre l'ajuda.

Documentació: només cal identificar-se amb Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNI electrònic, llevat que es denegui el consentiment a l'Agència Tributària per a consultar el registre de parelles de fet, circumstància que haurà d'acreditar el demandant.

Mitjà de cobrament: el sol·licitant beneficiari d'aquesta ajuda, la rebrà directament al compte bancari aportat.

Denegació: en el cas de denegar-se el xec, el sol·licitant rebrà una notificació i des d'aqueix moment tindrà deu dies per a presentar al·legacions i documents.

Termini de sol·licitud: fins al 31 de març.