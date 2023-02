Cassà de la Selva ha rebut aquest matí la unitat canina de Caldes de Malavella com a part del conveni de col·laboració entre les policies de Cassà, Llagostera i Caldes. En les intervencions a l’institut Cassà de la Selva i La Salle Cassà, el gos ha revisat l’interior dels vehicles de transport escolar.

La intervenció és preventiva i té com a finalitat principal detectar substàncies prohibides, però també té un caràcter dissuasiu per fa reflexionar i prevenir l'ús d'estupefaents als centres educatius. L'actuació ha estat majoritàriament satisfactòria tant per part els equips docents com a les famílies dels alumnes. L'àrea municipal de Governació valora molt positivament l'actuació i treballa en noves intervencions futures semblants.