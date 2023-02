La «gran família» unida en la lluita contra el càncer infantil

«Una llar acollidora que ens uneix en el moment més difícil de les nostres vides». Així defineixen la casa dels Xuklis les famílies que hi han hagut de conviure, durant més o menys temps, amb un objectiu comú: la lluita diària contra el càncer infantil.

El projecte es va crear el 2011 a través de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. La idea sorgeix de les necessitats detectades pel grup de famílies que van formar l’associació el 1987. Ja aleshores pensaven en un recurs que anés una mica més enllà de tenir un sostre a prop de l’hospital.

La imatge d’algunes famílies dormint dins del cotxe per no poder assumir nits d’hotel s’havia produït més d’alguna vegada i llavors les dietes per allotjament i manutenció eren insuficients. Hi havia alguns pisos d’acollida, però no podien cobrir totes les necessitats.

És per això que el projecte de la casa d’acollida es planteja com una utopia, ja que el recurs, a més de ser un sostre, havia de reunir una sèrie de característiques, com ara que tingués un equip multidisciplinari que atengués totes les seves necessitats.

Amb els anys el projecte va anar agafant forma i va acabar sent una realitat. Per a poder accedir-hi, hi ha uns criteris mèdics i socials, tenint en compte la necessitat que la família estigui allotjada a prop de l’hospital a Barcelona. Des de l’Àrea de Treball Social es valora el cas de cada família, sempre en coordinació amb els equips mèdics i el treball social dels hospitals referents (Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu) on està ingressat el nen o adolescent.

El resultat és que en més de deu anys hi han passat més de 2.000 famílies. Actualment, n’hi ha una trentena, tres de les quals són gironines.

«Tenim molta complicitat»

La família formada per Daniel Ros, Íngrid Roca i Iris Ros, de la Vall d’en Bas, van entrar a la casa dels Xuklis fa un any aproximadament. «Van detectar càncer al cerebel de la nostra filla Iris i necessitava tractament immediat», explica Ros.

Inicialment, la van operar i li van poder eliminar part del tumor, però després va necessitar moltes sessions de quimioteràpia.

El tractament va continuar a Madrid, on se li va administrar radioteràpia basada amb protons, un tractament molt específic que no es pot fer a Barcelona. Després de l’estiu, l’Iris ha seguit rebent quimioteràpia a Barcelona. «Tot aquest llarg procés li ha afectat la mobilitat i, com que el tractament és molt imprevisible, anem fent passos endavant i enrere», explica Ros, qui assegura que ara estan passant per un mal moment, pels efectes secundaris del tractament. Malgrat tot, Ros es mostra optimista i espera que abans de l’estiu puguin tornar a casa. «Tenim la mirada posada al futur i esperem que aviat acabi tot, tenim ganes de tornar a la Garrotxa, però a la vegada estem vivint una mica la síndrome d’Estocolm, ja que deixarem molta gent amb qui hem establert molta complicitat; és un sentiment contradictori», admet.

Tenim ganes de tornar a la Garrotxa però ens sap greu deixar aquestes famílies enrere Daniel Ros - Pare de l'Iris

La sensació del pas del temps també és curiosa, ja que es fa «curt i llarg a la vegada». Malgrat tot, explica que sense el suport de les altres famílies no seria el mateix. «Ens ajudem i ens donem suport mútuament, som com una gran família i acabem normalitzant la situació perquè sinó, seria insuportable». La seva dona i ell es combinen les estades a l’hospital i a la casa i van passant els dies d’una forma rutinària, tot i que sempre estan pendents de la salut de la seva filla, que pot ser molt variable. «Cada família té la seva habitació i després hi ha les zones comunes on fem vida, a més cada dia es fan activitats pels nens i venen professors perquè segueixin l’activitat educativa».

Al llarg de tot aquest temps, van poder fer una pausa d’unes dues setmanes i van poder tornar a casa. Actualment, amb l’Iris a punt de fer tres anys, esperen que ben aviat hi puguin tornar per sempre.

«Fort vincle amb una mirada»

Jordi Castells, d’Osor, també viu a la casa dels Xuklis, amb el seu fill Nil, de quatre anys. Aviat farà un any que li van diagnosticar leucèmia i després d’un mes de tractament intens, la família va entrar a la casa dels Xuklis, ja que el nen necessitava estar a prop de l’hospital.

Mentre dura el tractament, la família ha hagut de reorganitzar-se i no han tingut altre remei que separar-se. «La meva dona i jo tenim dos fills més; en Biel, de deu anys; i en Roc, de nou. Com que van a l’escola, la vida havia de continuar. Així que des del març fins a l’estiu passat, la meva dona va venir a Barcelona amb en Nil i jo em vaig quedar amb els nens a Osor i, des del setembre, ens ho hem canviat», explica Castells, qui admet que «ens trobem molt a faltar però els caps de setmana i els festius baixen a Barcelona, a la casa dels Xuklis, i podem estar tots junts».

De fet, admet que «això d’estar separats ens ve molt de nou; som una família que sempre hem estat unida, inclús quan vam anar a viure a Anglaterra durant una temporada».

Castells, que actualment està de baixa, explica que el dia a dia és molt rutinari. «Cada dos dies anem a l’hospital de dia a seguir el tractament i ja ens ocupa moltes hores; el dia que no anem a l’hospital ens aixequem una mica més tard, dono el medicament al meu fill, l’ajudo a fer els deures, juguem, ens organitzen activitats com ara, que és Carnaval... en definitiva, intentem portar una vida més o menys normal a dins de les limitacions de la casa».

Ens hem hagut de separar de forma temporal perquè tenim dos fills més, ara jo estic a Barcelona Jordi Castells - Pare d'en Nil

Els pares d’en Nil van decidir matricular-lo a l’escola, a P-4, per poder seguir el curs escolar a distància amb l’ajut dels seus pares i també perquè, si tot va bé, confien que abans que acabi el curs, es pugui incorporar presencialment a les classes.

En la mateixa línia que Daniel Ros, Jordi Castells admet que el vincle que es crea amb les altres famílies és «brutal», ja que «amb una sola mirada, una abraçada o una conversa s’estableix una gran complicitat». Cada mes fan una reunió i poden conversar de diversos temes i, a més, poden sol·licitar suport psicològic, si els fa falta. «Si no fos perquè hi ha gent que entra i surt, et desapareix la noció del temps, aviat farà un any que estem aquí i és com si en portéssim deu, tinc unes ganes boges de tornar a casa però també és cert que sabrà greu deixar enrere aquesta gran família», conclou.

Pas endavant per al reconeixement de la baixa laboral dels dos progenitors

Daniel Ros és el propietari d’una botiga de cerveses artesanes a Besalú i també és cerveser de professió, ja que hi té un petit obrador. Ja fa gairebé un any que va haver de tancar el negoci per la malaltia de la seva filla i ha denunciat públicament més d’una vegada les dificultats per beneficiar-se «de forma justa» de la prestació per tenir cura del menor en cas de malaltia de gravetat o càncer. De fet, la llei estableix que només un dels dos progenitors pot beneficiar-se’n però aquest requisit pot està a punt de canviar.

Ros explica que quan van estar vivint a Madrid per la tractament de la seva filla, van reunir-se amb partits polítics per poder fer passos i canviar la Llei de la CUME. A principis d’octubre, va haver-hi la Comissió de Drets Socials al Congrés dels Diputats on es va portar la proposició no de Llei per la millora del text de la CUME, en especial el punt de reconeixement de la baixa pels dos progenitors independentment de la seva situació laboral.

La proposta es va aprovar sense cap vot en contra i el següent tràmit serà que d’aquí uns mesos passi al Ple del Congrés dels Diputats. Ros celebra el canvi i assegura que «haurem d’estar pendents que el redactat final mantingui el punt important sense modificacions».

De forma paral·lela, poc després que Ros hagués de tancar el seu negoci, els propietaris d’una carnisseria i una botiga de regals de Besalú van proposar de fer una cervesa solidària per recaptar fons per a la família. La iniciativa va acabar sent una realitat i altres veïns del municipi s’hi van començar a involucrar, com per exemple el cardiòleg Ramon Brugada. L’èxit de venda de la cervesa, que tambe s’anomena Iris, va ser immediat i des de llavors ja se n’han venut unes 1.600 ampolles. La campanya segueix en marxa.