Les agressions a funcionaris al centre penitenciari de Figueres, Puig de les Basses, van augmentar un 54% durant el 2022. Segons les dades del Departament de Justícia recollides pel sindicat CSIF , durant l'any passat se'n van produir 60, de les quals la majoria (54) de caràcter lleu. Si bé les greus han disminuït, les lleus han passat de 31 a 54. És la xifra més elevada dels últims sis anys.

Del total d'agressions, 9 van ser de tipus masclista, de les quals 2 van implicar violència sexual.

El sindicat també ha comptabilitzat un total de 41 temptatives d'agressions a la presó. En total serien 101 incidències, que apleguen el 12% de les agressions que es van produir l'any passat als centres penitenciaris catalans.

Segons denuncia el CSIF, només es denuncien el 57% de totes les agressions, essent les lleus les menys denunciades.

Reclamen mesures

En l'informe, el sindicat titlla les dades de "molt dolentes", i assegura que des de fa anys hi ha una "escalada de violència" contra el col·lectiu de funcionaris. El col·lectiu reclama des de fa anys tenir consideració d'agents de l'autoritat per posar "fi a la impunitat que fa anys que hi ha als patis". L'any 2022 hi va haver 577 funcionaris agredits, segons les dades del Departament, un creixement d'un 48,6% respecte de l'any anterior.

D'altra banda, el sindicat recorda que les plantilles tenen una mitjana d'edat "asfixiant", lamenta l'elevada interinitat del cos i reclama millores en les infraestructures, que segons diuen, compten amb problemes d'abastiment elèctric i de seguretat de videovigilància.