Espècies de peixos com la maire, el besuc blanc, la boga, la canana, el capellà, la cinta, el congre, la galera, l’oblada, el peixet de plata, el sorell, les molles o bròtoles, les llises, el pop blanc o el verat compten amb unes propietats nutricionals «excel·lents», amb un preu assequible i de proximitat... però, malgrat això, sovint no són prou conegudes ni prou ben valorades per part del consumidor. És per això que el departament d’Ació Climàtica ha finançat una campanya per promoure el consum d’aquestes espècies, que ha comptat amb la col·laboració de la Càtedra d’Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA).

Segons explica la Generalitat, als ports de Catalunya cada any es desembarquen i comercialitzen més de 200 espècies de peix i marisc, però segons les enquestes que s’han realitzat, una persona consumidora mitjana coneix com a màxim cinc espècies, i reconeix que generalment compra sempre els mateixos peixos. Segons les seves dades, durant el 2022 es va consumir a Catalunya un total de 67.457 quilos de peix fresc, i d’aquests, el lluç i el salmó van representar un 16% del total cadascun. A continuació es van situar el bacallà i l’orada, amb un 8% cadascun, el seitó, amb un 7%, i el llobarro, amb un 6%. Així doncs, només sis espècies representen més del 61% de tot el peix consumit, i a més cal tenir en compte que la majoria són peixos que procedeixen de fora de Catalunya. D’aquí ha sorgit la campanya La mar et dona molt més, subvencionada pel departament d’Acció Climàtica (en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca) i gestionada pel Gremi de Peixaters. El projecte ha consistit en avaluar 20 espècies de peixos i invertebrats marins per donar a conèixer a la ciutadania la seva biologia, l’àrea de distribució de l’espècie, la talla mínima de pesca legal al Mediterrani, la tendència del preu mitjà a llotja (€/kg) durant els últims 20 anys, l’evolució de les captures, l’estat de la població, la quantitat d’àcids grassos omega 3 que pot aportar a la dieta i els possibles riscos o problemes que podria comportar. La campanya de promoció, que s'ha presentat a Barcelona, inclou un vídeo divulgatiu per a les xarxes socials, l’edició de cartells amb el dibuix d’aquestes espècies i un díptic que lliuraran els peixaters a la seva clientela. Alt valor nutritiu i gastronòmic Segons recorda el departament d’Acció Climàtica, els peixaters i les peixateres tenen un important rol a l’hora de difondre i fomentar el consum d’aquestes espècies de llotja, pròpies de la costa catalana, ja que tenen un alt valor nutritiu i gastronòmic i són econòmicament assequibles. «El consumidor disposa d’excel·lents productes pesquers tot l’any i per a totes les butxaques», assenyala. El director general d’Afers Marítims i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, i el president del Gremi de Peixaters, Alejandro Goñi, han fet una crida a la ciutadania, especialment al jovent, a conèixer, comprar, cuinar i menjar productes del mar. Ambdós han coincidit que cuinar aquestes espècies «no només és un plaer gastronòmic, necessari per una dieta saludable, sinó que esdevé una experiència que ens retorna al nostre patrimoni, cultura i tradició marítima mediterrània».