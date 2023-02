La Fundació Princesa de Girona i el segell musical Art House han presentat avui un projecte que utilitza la música com a eina transversal per a transformar l’educació, treballar el desenvolupament personal i el benestar emocional dels joves i promoure la cultura musical. El projecte s’anomena AmplificARTE i ha dissenyat una guia innovadora per treballar a l’aula el benestar emocional i el desenvolupament personal de l’alumnat a través de vuit cançons que han compost sis joves artistes.

A més, aquests artistes viatjaran per les diferents seus del Tour del Talent (Saragossa, Còrdova, Valladolid, Lugo i Girona) per presentar els temes del projecte. Teo Bok, Juliana Pérez, Ela Taubert, Joaquina, Paola Guanche i Riza Godoy són els sis artistes que hi ha darrere de la banda sonora d’AmplificARTE. Tots sis són alumnes del mestre Copello i autors de les cançons Esperanza, Crecer, Todo va a estar bien, Encontrarme, En otra vida, Rabia, Quiero i Niñas de Instagram.