La marca de papereria gironina Oxford ha posat en marxa un seguit d’accions per ajudar a dos col·lectius vulnerables com ho són els nens hospitalitzats i els estudiants amb dificultats econòmiques. Ha arribat a un acord de col·laboració amb l’Hospital pediàtric de Sant Joan de Déu de Barcelona per subministrar material i també ha decidit donar continuïtat a les Beques Oxford, que van néixer l’any passat mitjançant una iniciativa conjunta amb l’empresa d’àmbit estatal Bcas i a través de les quals posa a disposició dels candidats ajudes monetàries i també material escolar. Totes dues accions s’emmarquen en la voluntat de l’empresa de donar suport a l’educació.

L’entesa amb el centre hospitalari preveu que Oxford realitzi diverses entregues de material per als nens i nenes que hi ha ingressats. En una primera visita, la directora de màrqueting de Hamelin Brands, Anna Pla, va protagonitzar la primera donació de quaderns per a l’escola que hi ha a Sant Joan de Déu i blocs de dibuix i manualitats perquè s'utilitzin als tallers creatius i a les activitats d’oci que es realitzen a diverses àrees de l’hospital mitjançant un equip de voluntaris amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge i l’entreteniment dels pacients. Està previst que al llarg de l’any Oxford faci més entregues de material.

Anna Pla explica que “els infants són, en gran part, el nostre públic més directe. Per raons de salut, n’hi ha que han d’estar ingressats en un hospital molt de temps. Ens va semblar una molt bona idea facilitar-los productes, com ara blocs de dibuix, que els permetin distreure’s fomentant la seva creativitat i permetent que gaudeixin de més moments d’oci i entreteniment”. Afegeix que “també hem donat llibretes perquè s’utilitzin a l’escola que hi ha al centre hospitalari, amb professors que organitzen activitats dirigides i els fan un seguiment de la seva educació”.

Aquesta donació de material està vinculada al programa lúdic La fàbrica de màgia, impulsat pel Servei de Voluntaris de l’Hospital Sant Joan de Déu i que té com a objectiu oferir als pacients i a les seves famílies la possibilitat de participar en diversos tallers, jocs i manualitats. Aquest seguit d’activitats, a càrrec de 270 voluntaris encapçalats per Mireia Espinet, va rebre l’any passat un dels premis Humanizando la Sanidad 2022. L’acord entre l’empresa gironina i el centre hospitalari preveu d’altres iniciatives, com per exemple convidar els nens i nenes ingressats a participar a l’Oxford Challenge, un concurs escolar per a alumnes de primària i secundària.

Continuïtat a les beques

També s’ha decidit donar continuïtat a les Beques Oxford, dirigides a estudiants amb pocs recursos i un nivell econòmic baix però que malgrat la seva situació tenen la voluntat de formar-se en estudis postobligatoris. Aquesta iniciativa va néixer l’any passat i aquest 2023 es cediran 12 beques posant a disposició dels candidats ajudes en material escolar i també monetàries.

Durant el 2022 es van concedir 8 beques en dues onades. La primera convocatòria va adjudicar 3 beques de 500 euros cadascuna d’elles. Les beneficiàries van ser Elena Fernández-Reboul (estudiant de Dret a la Universitat de Cádiz), Alicia Vedia (estudiant de Ciències Polítiques a la Universitat Carlos III de Madrid) i Celia Melendi (estudiant d’Enginyeria Informàtica del Software a la Universitat d’Oviedo). Posteriorment, en la segona convocatòria es van concedir 5 beques de 100 euros en material Oxford cadascuna d’elles. Les van rebre África Moya (grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència), Raquel Insausti (Administració i direcció d’empreses), Lizbeth María Jumbo (grau superior d’Educació Infantil), Kawtar Azzouz (Administracio i direcció d’empreses) i Paula Palma (Màrqueting i investigació de mercats). Entre totes dues onades es van comptabilitzar un total de 14.000 sol·licituds. Les Beques Oxford van convertir-se en unes de les ajudes més vistes i també demandades. Segons l’agència Elogia, especialitzada en màrqueting digital, es van posicionar com unes de les més buscades durant el 2022.

Aquest 2023, es concedeix una beca cada mes de 100 euros en material escolar a escollir entre l’ampli catàleg de productes de la firma gironina. Des del gener fins al desembre, amb l’excepció del setembre. Aquell mes l’ajuda constarà de 500 euros per finançar els estudis, sempre que aquests siguin postobligatoris. Amb aquesta inversió Oxford té l’objectiu de poder donar un cop de mà a més alumnes que així ho necessitin.