El Consorci de l'Estany de Banyoles ha iniciat aquest divendres una prova pilot de pastures amb búfals d'aigua domèstics en una zona d'aiguamolls. Durant els propers mesos s'analitzarà el funcionament d'aquestes pastures i l'objectiu és que el projecte tingui una durada de quatre anys prorrogables.

Els búfals d'aigua pasturaran per la zona del paratge de les Cigonyes que hi ha al costat de l'estany, dins del terme municipal de Porqueres (Pla de l'Estany).

La idea és que aquests búfals mantinguin lamines d'aigua obertes i es pugui millorar els microhàbitats i la biodiversitat de la zona sense la intervenció humana. Els animals provenen d'un ramat que hi ha als Aiguamolls de l'Empordà.

Des d'aquesta setmana el paratge de les Cigonyes torna a recuperar les pastures amb animals per garantir que hi hagi zones lliures de vegetació que recreïn els ecosistemes habituals d'aquesta zona. En uns orígens hi havia animals herbívors que hi habitaven i s'encarregaven de crear zones de prats a través de les pastures. Aquestes zones ajudaven els microhàbitats i fomentaven la biodiversitat.

Amb l'evolució de l'espècie humana i el desenvolupament urbanístic de la zona, els ramats d'hervíbors al voltant dels aiguamolls de la Puda han desaparegut. El Consorci de l'Estany fa temps va intentar recuperar aquestes "dinàmiques naturals" que es generaven al voltant de la zona d'aiguamolls amb pastures de burros i cavalls. El problema, però, és que aquests animals no s'adaptaven bé a les zones d'aigua.

Ara, el consorci ha trobat una solució: introduir-hi búfals d'aigua. De moment hi ha sis exemplars d'aquesta espècie que prové d'un ramat que ja hi ha als aiguamolls de l'Empordà. L'empresa responsable del ramat, Agroramadera Mont SLU, ha arribat a un conveni amb el consorci per tal que traslladin animals que pasturin en el tancat que hi ha dins del paratge de les Cigonyes, al costat de l'estany de Banyoles.

Un cost de 1.500 euros

El consorci es farà càrrec dels costos de trasllat dels animals entre els aiguamolls de l'Empordà i els de la Puda, això com també els costos de les incidències que es generin a la zona de pastura. Es preveu que aquesta prova pilot costi 1.500 euros. Per contra, els búfals d'aigua ajudaran a fer allò que fins ara s'aconseguia amb màquines i amb la intervenció humana.

Els animals recorreran al llarg de cinc hectàrees de pastura dividits en tres sectors independents. Hi haurà aigua en tot l'any i l'alimentació dels animals serà exclusivament l'aprofitament de la vegetació que ja hi ha.

El president del Consorci de l'Estany, Miquel Noguer, ha destacat que en els propers mesos faran un "seguiment tècnic" per veure si la pastura evoluciona favorablement o no. Malgrat tot, el conveni signat té una durada de quatre anys i es podrà prorrogar.

Precaució i respecte

Per la seva banda, l'alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, ha demanat a la ciutadania que tingui cura de portar els gossos lligats quan passegin per la zona del paratge de les Cigonyes. Malgrat que ja és obligatori, fins ara hi ha molts propietaris que no ho feien i entraven en la zona del tancat. Ara, recorden que hi ha animals i demanen respecte per la prova pilot. De la mateixa manera, demanen que es mantingui una distància prudencial per evitar qualsevol perill. "Són animals domèstics, però no cal acostar-nos per tocar-los", ha afegit Castañer.

El búfal d’aigua domèstic és un animal de la subfamília dels bovins que deriva del búfal aquàtic silvestre després de milers d’anys de cria selectiva. És el segon bòvid més gran que existeix i en estat adult pot arribar a pesar entre 600 i 800 quilos. Són animals ben adaptats a les masses d’aigua, en zones humides de canyissos i herbassars. La seva dieta principal és la vegetació aquàtica.