L'aeroport de Girona està "infrautilitzat" per la població de la demarcació, segons remarca un estudi que ha fet la UdG als turistes de la terminal durant l'estiu del 2022. En aquest sentit, la degana de la facultat d'Economia, Anna Garriga, considera que això és "una ineficiència de país" i per a l'economia gironina. Per aconseguir revertir la situació, Garriga creu que cal tenir una programació regular i la connexió de l'AVE. Per altra banda, l'estudi encarregat per la Taula Gironina de Turisme i pagat per la Diputació de Girona destaca que la Costa Brava "capta turistes de mitjà i alt poder adquisitiu".