Els experts no tenen clar quin és l’origen històric de carnestoltes. Grecs i romans ja gaudien d’un gran nombre de celebracions amb elements carnestoltescs: les festes dionisíaques, les Lupercals, les Matronals... Sigui com sigui, la festivitat ha evolucionat, però es continua celebrant amb entusiasme arreu del territori gironí. Un dels municipis que espera amb més anhel cada any el mes de febrer és Platja d’Aro, on la Gran Rua de Carrosses i Comparses del Carnaval va aplegar un conjunt de 74 colles de 15 poblacions de les comarques de Girona amb gairebé 5.000 figurants per al gaudi de desenes de milers d’espectadors de totes les edats.

Música, gresca, confeti i, sobretot, disfresses. Moltes disfresses van inundar els carrers d’aquesta localitat baix-empordanesa al llarg del dia d’ahir. Les colles van desfilar acompanyades de la Banda Musical El Caliu de Platja d’Aro, així com la carrossa de la Reina i el Rei i Carnestoltes de Platja d’Aro que enguany eren Rocío, Reina Enredada, i Rafael, Rei Enredat dels Bufons i Bufones de la Vall d’Aro.

Però no tot és disbauxa, també hi ha un xic de competició, ja que les colles participants es disputaven cinc guardons per a les categories de carrossa gran, carrossa petita, comparsa, disfressa, colles locals; així com un premi únic per a la millor colla que participés per primera vegada a la rua; dotats en conjunt amb més de 8.000 euros.

Activitats fins al 22 de febrer

El Carnaval de Platja d’Aro proposa de l’11 al 22 de febrer una quinzena d’activitats d’esperit familiar i popular, que han permès recuperar la plena normalitat després de dues edicions marcades per la covid-19 (l’any 2020 no es va poder celebrar i el 2021 es va fer amb canvi de dates i diverses adaptacions). L’Enterrament de la Sardina, dimecres 22 de febrer (19 h), amb la tradicional cercavila i sardinada popular, clourà els actes d’aquesta edició 2023. Cal recordar que el de Platja d’Aro és un dels carnavals més icònics de la Costa Brava, però aquest cap de setmana la festa i xerinola s’encomana de nord a sud del litoral, amb rues a llocs com Roses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar i Blanes.