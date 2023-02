Després que els afiliats de Banyoles ratifiquessin, per unanimitat, Miquel Noguer com a candidat de Junts per Catalunya-Banyoles a la reelecció en les pròximes eleccions municipals del 28 de maig, divendres es va fer una presentació pública del candidat, en un acte celebrat a la Sala 0 de l’Ateneu de Banyoles, que va comptar amb la presència telemàtica de l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, va subratllar, en el seu discurs el seu «suport incondicional» cap a en Miquel Noguer: «és el millor alcalde que pot tenir Banyoles». Per la seva banda, Miquel Noguer va assegurar que «ara és el moment no només de plantejar què ens queda per fer, sinó de com afronto -el meu equip i jo- aquestes pròximes eleccions municipals». I va subratllar que manté intacte la il·lusió i l’ambició per poder continuar la transformació de Banyoles, basada en «l’honestedat, el compromís, la responsabilitat i l’estabilitat».