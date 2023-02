Arbúcies ha celebrat avui la seva quinzena Trobada de Clàssics acollint 700 vehicles. Segons l’organització, aquesta ha estat la trobada més multitudinària de Catalunya, assolint un èxit de participació, després que en anys anteriors la inscripció estigués restringida.

Centenars de vehicles han omplert les places i els carrers del municipi selvatà i els assistents de totes les edats han pogut gaudir de tots els cotxes i motos agrupades per models.

Segons Imma Anguita, la presidenta dels Clàssics Montseny Guilleries (CMG), organitzadors de la trobada, la jornada d’enguany no s'ha vist afectada per la coincidència amb Carnaval: «Hem vist que no hi ha hagut conflicte entre els dos esdeveniments perquè un any més hem tornat a omplir el poble».

Al seu torn, la regidora de Governació de l’Ajuntament d’Arbúcies, ha volgut agrair la feina de l’entitat. «És una gran jornada, amb un molt bon ambient i amb una gran organització», ha assegurat.

L’exposició, que és gratuïta, ha anat acompanyada d’una botifarrada de germanor on també s'han donat de franc les primeres cinc-centes botifarres. A part, els assistents han pogut veure una exposició de bicicletes retro de RHOMB.

Concurs d’elegància

Tal com han explicat des de l’organització, també s'ha celebrat el concurs d’elegància Hotel Torres, que ha resultat ser «tot un èxit», ja que aquest any s’hi han inscrit un total de 200 vehicles, dels quals cinc d’ells han estar premiats amb una corona de llorer, una medalla per exposar al cotxe, la fulla d’Arbúcies, un lot de productes típics del municipi i, finalment, una nit d’hotel a Can Torres.

Els guanyadors han estat un Rolls-Royce, un Mini Cooper, un Seat 800, un Jaguar E-type i un Alfa Romeo.

A més, s'han atorgat tres premis per commemorar el centenari de les bicicletes i motos Derbi, i els cinquanta anys del Seat 125 i del Renault 5. Setmanes abans de la Trobada, l’entitat ja havia fet una crida per les xarxes socials als propietaris d’aquests vehicles a assistir a la jornada anual que es celebra a Arbúcies per celebrar els «aniversaris» d’aquests models històrics.