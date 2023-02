Els bancs bloquegen els comptes de les persones amb discapacitat: «Juguen amb mi»

Pocs dies abans de Nadal, Dolores González va anar a treure diners en un caixer automàtic de Llagostera. Havia aconseguit vendre el pis del seu pare a l'Hospitalet de Llobregat i havia decidit comprar-se'n un a Llagostera, però aquest mal tràngol va agafar-la a mig camí. Tot i que setmanes abans ja havia portat el xec a l'oficina bancària i tot «semblava correcte», aquell dia, en voler retirar efectiu, va topar-se amb un mur inescalable: «Em van dir que tenia els comptes bloquejats».

Tot i que pateix fibromiàlgia (amb reconeixement de discapacitat), una malaltia de sovint l'obliga a passar-se dies al llit, defensa que «em puc valer perfectament per mi mateixa i sempre he estat la responsable de la meva economia i del meu patrimoni». Però d’un dia per l’altre va trobar-se lligada de mans i peus, sense poder fer front a cap pagament. «Em volia morir, no era propietària dels meus diners i ja no podia pagar el pis», confessa. De seguida va exigir explicacions al personal de l’entitat bancària. Però només en va poder trobar una: «Parli amb la Fundació que la porta, que és cosa seva», recorda, emulant les paraules d’un dels treballadors. «A mi no em porta ningú, estic en contacte amb la Fundació Support-Girona per a fer-los consultes puntuals, però res més», defensa.

I és en aquesta confusió, precisament, on hi ha el conflicte. El director de la Fundació Support-Girona, Josep Maria Solé, denuncia que «els bancs bloquegen els comptes de les persones amb discapacitat perquè estan fent la interpretació que volen de la legislació». En aquest sentit, recorda que la legislació «ha canviat» (va entrar en vigor el 3 de setembre de 2021), però «els seus assessors jurídics no se n’han assabentat i prefereixen restringir absolutament les facultats de les persones amb discapacitat que respectar els seus drets». Amb tot, lamenta que les entitats bancàries «vulneren clarament els drets de les persones amb discapacitat perquè no estan complint la reforma de llei i continuen aplicant l'anterior, on imperaven les tuteles que incapacitaven judicialment a les persones d'aquest col·lectiu», assegura. A més, denuncia que els bancs «no tenen cap mena de professionalitat, rigor ni consideració amb els col·lectius més vulnerables».

Un canvi en el sistema

La nova legislació estatal (Llei 8/2021) i concretament a Catalunya, el decret llei 19/2021 (incorpora la figura de l’assistència com a mecanisme central de suport), pretenen adequar l'ordenament jurídic a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, que en l'article 12 estableix que les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions en tots els aspectes de la vida. Amb aquesta reforma s'imposa un canvi en el sistema, en el que abans predominava la substitució en la presa de decisions per la figura del tutor per un altre, l'actual, basat en el respecte a la voluntat i a les preferències de la persona que, per norma general, s'encarregarà de prendre les seves pròpies decisions, amb els suport que necessitin. A Catalunya, l’assistència no només aboleix la tutela i la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental, en majors d’edat, com es fa en l’àmbit de la reforma estatal, sinó també la curatela.

En aquest sentit, Solé adverteix que «els bancs han de respectar la voluntat de les persones amb discapacitat independentment de que puguin rebre suport per part nostra». L'entitat va portar el cas de Dolores González al Jutjat de Primera Instància nº7 de Girona, que va atribuir a la Fundació Support-Girona «facultats sense poder de representació per a donar suport en assumptes d'administració extraordinària de béns, drets i obligacions» i «facultats de suport sense poder de representació en tot tipus de tràmits administratius i judicials».

La resolució també detalla que «l’assistent tindrà facultats de supervisió i suport en qüestions de salut, respectant sempre la seva voluntat». A més, també estableix que «l’assistent ha de posar anualment en coneixement del Jutjat la situació familiar de Dolores González, així com passar comptes anuals de la gestió del patrimoni».

Però tot i portar el cas al Jutjat, la seva situació encara no s’ha resolt. «Estan jugant amb mi», lamenta González. «No pot operar amb normalitat perquè encara no està regularitzat», alerta Solé, que denuncia que «l’entitat bancària encara no ha complert el que diu la sentència judicial». «Sempre tenen excuses, els afegeixen traves a conveniència com, per exemple, que només poden treure diners en dies concrets i ja n’estem farts, exigim que deixin de maltractar a les persones amb discapacitat i es limitin a complir la llei», assegura el director de la Fundació Support-Girona.

Al llarg de l'any 2022, la Fundació Support-Girona va registrar 197 casos de persones amb discapacitat residents a les comarques gironines a qui els bancs els havien bloquejat els comptes. «Després de portar els casos al Jutjat i guanyar, algunes situacions s'estan començant a resoldre», admet Solé, però assegura que «seguirem lluitant perquè les entitats bancàries compleixin la llei i no vulnerin els drets de les persones amb discapacitat».