La vaga de lletrats de l'administració de justícia iniciada el 24 de gener ha suspès 101 actuacions processals - entre les quals judicis, declaracions, vistes de conformitat, etc.- a la província de Girona en una sola setmana, segons dades recopilades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

L’aturada que el cos judicial manté des de fa prop d’un mes motivada pels incompliments del Ministeri de Justícia en millores salarials i laborals ha provocat la suspensió de centenars de judicis, desnonaments, i també ha paralitzat milers d’euros als comptes de dipòsits i consignació dels jutjats gironins, ja que els lletrats són qui autoritzen les entrades i sortides de diners per pagar indemnitzacions, multes, fiances i altres pagaments als ciutadans.

La jurisdicció més afectada és la civil, amb 48 actuacions processals suspeses en només una setmana. La segueix la penal, amb 33, la social amb 18, i per últim, amb molta menys afectació hi ha la contenciosa-administrativa, que n’ha comptabilitzat 2.

En tot cas, fonts judicials asseguren que es tracta d’un càlcul aproximat i que la xifra real és molt més elevada, ja que les dades s’han extret fent una comparativa del volum de feina habitual en setmanes anteriors. En tot cas, qui hauria de donar dades per territoris són els mateixos lletrats, i ja han alertat que no en donaran mentre estiguin de vaga.

Segons les dades del TSJC, entre el 13 i el 17 s’han suspès 1.644 actes judicials a Catalunya, dels quals 1.157 a la província de Barcelona. Tarragona és la segona demarcació més afectada (330), i Lleida on menys afectació ha tingut (56).

Cap aproximació de postures

La primera negociació entre el Comitè de Vaga dels lletrats, format per les tres associacions de lletrats (Col·legi Nacional de Lletrats de l’Administració de Justícia, Unió Progressista de Secretaris Judicials i l’Associació Independent de Lletrats de l’Administració de Justícia) i el Ministeri, va tenir lloc fa tot just cinc dies, i va acabar sense cap acord. Els lletrats demanen que el Ministeri compleixi la bateria de millores laborals i retributives al qual van arribar el juny passat. Durant la reunió, que va durar més de 15 hores, no van aproximar postures. El Ministeri critica que els lletrats han augmentat les seves exigències sense proposar "alternatives", i, per contra, els lletrats ho neguen i asseguren que van proposar múltiples propostes i alternatives i que a tot se'ls va dir que no. De moment no hi ha data per tornar-se a asseure.