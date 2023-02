La plataforma contrària a l'ampliació de l'aeroport Girona-Costa Brava critica l'acord entre el Govern, la Diputació, Cambra de Comerç i ajuntaments gironins i de l'Alt Maresme per impulsar la infraestructura. L'entitat considera que amb l'acord la Diputació continua "promovent el turisme més contaminant" i demana una "reflexió profunda sobre el model". "Volem manifestar el nostre desacord amb aquesta estratègia, caduca, ineficient i basada en fonts energètiques no renovables", remarquen en un comunicat des de la plataforma, formada per l’Associació de Naturalistes de Girona, Rebel·lió o Extinció Girona, SOS Costa Brava, ZeroPort i veïns de Vilobí d’Onyar.

L'entitat, a més, critica que es vol continuar promocionant la Costa Brava com a destí turístic, quan "fa anys que es pateix un col·lapse sistèmic que ha portat a aplicar mesures de restricció a la circulació a espais especialment sensibles com és el Parc Natural del Cap de Creus". "Estem en contra de destinar 3,8 milions d’euros a potenciar l'arribada de més turistes a través de l'aeroport de Girona-Costa Brava, un model de transport altament ineficient, contaminant i que comença a veure’s com caduc, així com els diners destinats a l’estació de l'AVE a l’aeroport", remarquen. Per contra, creuen que aquests diners s'haurien de destinar a potenciar un model turístic "sostenible i responsable amb el territori". A tall d'exemple, diuen, a millorar la mobilitat col·lectiva a la Costa Brava o a potenciar les connexions amb el territori gironí per mitjà del tren (o tren-tram), tot explorant i afavorint la creació de trens nocturns, com apunta la PTP (Plataforma pel Transport Públic), fent més atractiu el desplaçament en tren a les destinacions de vacances. Per tot plegat, lamenten "la postura de la Diputació de Girona i la resta d'ens signants, i els instem a fer una reflexió més profunda del model turístic de la província i com preparar-la pels canvis en la mobilitat, energètics i ecològics que estan per venir amb el canvi climàtic".