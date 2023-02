Tot depèn de la lent. I el repte, més enllà de mostrar el dia a dia dels infants i joves amb trastorn neuromotor i paràlisi cerebral de l’escola d’educació especial Palau de Girona, també volia concentrar les mirades en les capacitats (i no en les limitacions) de les persones amb discapacitat. «L’objectiu era congelar l’intangible, perquè des de fora la societat només veu una cadira de rodes, però des de dins hi ha un nen que tot i que no pot controlar els seus moviments, entén cinc idiomes i té un cor immens», assenyala el fotògraf barceloní (i banyolí d’adopció) Tino Soriano.

Càmera en mà, es va proposar immortalitzar «l’alegria» dels infants. «Era una assignatura pendent, feia anys que havia retratat a persones amb paràlisi cerebral, però no n’havia quedat content perquè les fotografies no els feien justícia, no explicaven tota la tendresa, humanitat i força que tenen aquests nens», assegura Soriano. I es va proposar «reivindicar» tot el que podia copsar amb la mirada perquè «són el contrari de les persones que saben posar davant d’una càmera». Però la complexitat demanava temps. Així, durant 15 mesos, es va desplaçar un cop a la setmana al centre educatiu per a immortalitzar el dia a dia dels alumnes.

De carnestoltes a l’esport

Entre el mig centenar de fotografies que donen forma a l’exposició (impreses en plafons d’1,20 metres d’alçada per a convidar als visitants a fer un primer canvi de mirada i situar-se «una mica més a la seva altura»), Tino Soriano immortalitza diverses escenes quotidianes, des de festes escolars de carnestoltes al pas dels alumnes per la sala sensorial (on treballen la percepció amb els sentits a través d’un llit d’aigua, piscines de boles i jocs lumínics), passant per les amistats que teixeixen, la pràctica esportiva i artística adaptada, sessions de musicoteràpia, alternatives a la comunicació oral o instantànies sobre el caminador. Tot i l’essència optimista dels retrats, Soriano no ha volgut ignorar la cara amarga de la discapacitat, amb imatges que revelen dolor i tristesa.

A més, el treball també ha volgut implicar als alumnes. En aquest sentit, la mostra es complementa amb fotografies capturades pels mateixos usuaris (a través de mòbils, tauletes, càmeres o botons adaptats), a partir d’on han volgut mostrar la seva realitat. En paral·lel, més de 240 fotografies es projecten en una gran pantalla.

Al llarg dels 42 anys de vida del centre d’educació especial gironí, «tot ha canviat», a excepció «d’una cosa»: «Han canviat els professionals, la tipologia d’alumnes (abans eren més autònoms, fins i tot alguns s’arribaven a incorporar al mercat laboral, i ara són molt més dependents), però el que no ha canviat és la seva mirada, que és la seva arma més potent», assegura el director del CEE Palau, Miquel Barris.

L’exposició «40 anys de mirades» es podrà visitar fins al 2 de març (de 9 a 14 hores) a l’Espai Santa Caterina de Girona. El projecte, que serà itinerant per la província de Girona, també compta amb un llibre (de la mà del dissenyador de Palafrugell Pere Álvaro) i és finalista als premis Rahola de Comunicació Local.