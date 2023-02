La nova fornada de jutges, integrada per 171 alumnes que durant l’últim any han estat a l’Escola Judicial, ja han fet el tradicional acte de jura, l’últim pas per ocupar els seus destins.

La província de Girona rebrà una vintena d’integrants de la 71a promoció, que suposa un 25% de membres destinats a tot l’Estat. Catalunya és un any més la comunitat autònoma que més jutges rebrà (74), i, en canvi, és de les que menys n’aporta (8), essent Andalusia el territori més exportador (29). A les comarques gironines, els nous jutges han estat destinats a quasi tots els jutjats que hi ha repartits pel territori, a excepció dels de la ciutat de Girona. Per exemple, als quatre jutjats de Primera Instància i Instrucció de Santa Coloma de Farners els ocuparan jutges de la nova fornada, una situació que serà idèntica als tres Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Sant Feliu de Guíxols i als jutjats únics de Ripoll i Puigcerdà. A la Bisbal d’Empordà també hi començaran a treballar tres nous jutges als tres primers jutjats de Primera Instància i Instrucció. Pel que fa a la resta, han estat destinats als jutjats número 1 i 2 d’Olot; i al 3, el 5 i el 7 de Figueres. 29 anys de mitjana La mitjana d’edat dels nous integrants a la carrera judicial és de 29 anys, han trigat uns cinc anys i un mes en preparar i aprovar les oposicions i la majoria no prové de família de juristes. Amb tot, els més joves tenen 24 anys i el més veterà, 50. El perfil és clarament femení, amb un 73% del total, i la gran majoria, un 74%, no ha treballat mai. I és que durant l’etapa de preparació de l’oposició, un 99% ha hagut de comptar amb l’ajuda econòmica dels seus pares. D’altra banda, també han estat destinats dos jutges de la 22a promoció del quart torn, en aquest cas als jutjats penals número 4 i 6 de Girona. Aquesta convocatòria està reservada a juristes amb prestigi i que tinguin més de 10 anys d’exercici professional. També han hagut de fer un curs de formació a l’Escola Judicial. Catalunya és també la comunitat amb més destinats (16 d’un total de 44). Durant l’acte de jura dels nous jutges, que va tenir lloc dimecres al Palau de Justícia de Catalunya, el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, va demanar als nous integrants de la carrera judicial que garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans, així com els de la resta de professionals de justícia. També va referir-se a la vaga indefinida de lletrats que el col·lectiu manté des del 24 de gener, admetent que està perjudicant el funcionament dels jutjats, però va demanar als nous jutges que siguin «respectuosos» amb les reivindicacions del col·lectiu. En últim lloc, va reclamar al Departament de Justícia millores en alguns jutjats catalans, ja que, segons va dir, «alguns edificis són flamants i d’altres tenen carències importants». La vaga de lletrats ha provocat la suspensió de més d’un centenar de judicis a Girona durant l’última setmana