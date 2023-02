El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat a ERSA i a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès a una reunió de treball per estudiar les vies per materialitzar el finançament que faria falta per fer realitat les obres de millora a l’escorxador del Ripollès.

Aquest equipament es d’especial importància per al Ripollès, ja que dóna cobertura a 74 explotacions ramaderes de la comarca, a banda d’altres explotacions de comarques veïnes. En altres territoris, el tancament de l’escorxador municipal o comarcal ha suposat el cessament de les activitats d’algunes de les explotacions properes que en depenien. Per aquest motiu, assegura la Generalitat, «és prioritari pel departament d’Acció Climàtica impulsar una solució consensuada per a evitar el seu tancament».

Les reunions celebrades a finals de la setmana passada van tenir com a objectiu, precisament, consensuar les vies de finançament de l’escorxador per assegurar la seva viabilitat. La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, afirma que «la infraestructura ripollesa requereix de grans inversions per adequar l’equipament amb totes les exigències i normatives actuals per tal de millorar i garantir l’eficiència dels processos» i assegura que en la reunió mantinguda «hem confirmat el nostre compromís de treballar amb totes les parts implicades per a trobar una solució real i immediata per a la instal·lació».

Durant la reunió, les parts han acordat treballar per a aconseguir «en el temps immediat» la implicació de totes les parts interessades en la modernització de l’escorxador a banda del Departament i l’empresa, és a dir, la Diputació de Girona i els ajuntaments de la seva àrea d’influència.