La grip cada vegada entra amb més força a les comarques gironines. De fet, segons l’actualització setmanal d’ahir del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic), en l’última setmana s’ha registrat el rècord de casos d’aquesta temporada, amb un total de 1.096. Es tracta de la xifra més alta des de la setmana del 19 al 25 de desembre, quan se’n van detectar 1.094.

Per tercera setmana consecutiva, els diagnòstics van a l’alça i superen el miler de casos. En aquest cas, a més, mentre a Catalunya de mitjana el registre ha anat a la baixa, a Girona ha continuat pujant.

Per altra banda, cal tenir present que l’augment s’accentua en la població pediàtrica de 0 a 15 anys, ja que en el cas de les persones de més de 15 anys, la grip va a la baixa. En primer lloc, la franja més afectada és la de 0 a 4 anys, seguida de la de 5 a 15.

Com a contrapunt, el conjunt de virus respiratoris baixa després de dues setmanes a l’alça. En l’última setmana, s’ha passat de 6.801 a 6.711 casos detectats. I és que tots els virus van a la baixa excepte el de la grip. En el cas de la covid-19, en la setmana del 6 al 12 de febrer hi va haver 111 persones diagnosticades, mentre que en l’anterior en van ser 109. Pel que fa a la bronquiolitis, hi ha hagut 71 casos, sis menys. I de la resta de virus respiratoris hi ha hagut 5.544 casos, 103 més.

Finalment, l’ascens més destacat és el de pneumònies, ja que en aquesta última setmana Salut n’ha detectat 197 a la Regió Sanitària de Girona, dotze més que la setmana anterior.

Finalment, en el conjunt de Catalunya la incidència de la grip mostra una estabilització en totes les franges d’edat amb tendència al descens en els segments de més edat.