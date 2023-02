El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha atorgat aquest dimecres beques d’accés a la carrera judicial i fiscal a cinquanta joves d’arreu de Catalunya. La consellera Gemma Ubasart ha estat l’encarregat de presidir l’acte de lliurament de diplomes, que s’ha fet al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). La seva directora, Encarna Bodelón, ha subratllat la importància de les ajudes per obrir la porta a persones que provinguin de “qualsevol nivell social”. "Que el tema econòmic no sigui un impediment per dedicar-se a la judicatura", ha afegit. També ha ressaltat el seu “component social”, a partir de diverses activitats, que els permetran "conèixer la comunitat, els seus recursos" i connectar “amb la seva realitat”.

En tota, cinquanta persones s’han beneficiat de les beques, de les quals 541 eren dones i 9 homes. La mitjana d’edat dels becats és de 27 anys i la gran majoria provenen de la demarcació de Barcelona (30), seguida de Tarragona (10), Girona (6) i Lleida (4). En total, Justícia havia rebut prop d’un centenar de sol·licituds, de les quals es valorava l’expedient econòmic de la persona sol·licitant, així com la seva situació econòmica. La durada de les beques és de quatre anys i contempla una assignació econòmica de 965 euros mensuals. A banda, el CEJFE oferirà una formació i acompanyament complementaris a la preparació. “Els facilitarem diverses estades en serveis de l’administració de justícia catalana, formacions paral·leles, així com un servei més personalitzat”, detalla Bodelón, “un equip els acompanyarà en mètodes d’estudi, acompanyament emocional, psicològic... per ajudar-los a realitzar l’esforç que suposa estudiar per unes oposicions a la judicatura”. Un cop finalitzada la seva formació i posterior oposició, Justícia espera que es pugui “nodrir” el sistema de professionals que hagin estudiat a Catalunya i que vulguin seguir desenvolupant la seva carrera professional en aquest territori. “Històricament no hem tingut gaire tradició de persones que es vulguin presentar a les oposicions a judicatura”, ha admès la directora del centre. Per això s’ha mostrat “contenta” que cinquanta joves dediquin els pròxims 4 anys a preparar les proves. Paral·lelament, la CEJFE té 39 alumnes preparant el curs de torn lliure amb els preparadors del centre. A partir del pròxim mes d’abril, hi haurà també un centenar de places de formació pensades per preparar el quart torn.