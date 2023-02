Un total de 3.086 alumnes de les escoles de primària de Banyoles i la resta de municipis del Pla de l’Estany participaran en l’activitat 'Anem a veure teatre' al llarg d’aquest curs escolar.

La proposta, impulsada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles amb el suport de l’entitat TTela, es durà a terme entre el Teatre Municipal i la Factoria d’Arts Escèniques i pretén acostar l’alumnat al món del teatre i les arts en viu. Els alumnes de les escoles Can Puig, Casa Nostra i El Frigolet van ser els primers en estrenar la iniciativa i ahir van assistir a la representació de l’espectacle Sopa de pedres de la companyia Engruna Teatre al Teatre Municipal, que aquesta setmana veuran més d’un miler d’estudiants de cicle inicial dels diferents centres educatius de la comarca.

La setmana que ve serà el torn de l’alumnat de 4t de primària, que podrà veure a La Factoria d’Arts Escèniques An-Ki de la companyia L’Ortiga. Paral·lelament, al Teatre Municipal, l’alumnat d’educació infantil assistirà a les funcions de l’espectacle Maure, el dinosaure de la companyia Teatre Nu i els de cicle superior, a les funcions de teatre en anglès de Do it yourselves. Per als alumnes de 5è i 6è, l’espectacle és en anglès per a estimular l’aprenentatge de l’idioma a través dels espectacles teatrals.

La iniciativa 'Anem a veure teatre' té per objectiu que l’alumnat visqui l’experiència d’assistir a propostes d’arts escèniques. A més, també vol promoure la cultura com a factor d’inclusió social i propiciar la creació de nous públics en l’àmbit cultural, impulsant aliances entre els centres educatius i els equipaments d’arts escèniques.