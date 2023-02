Gairebé 12.000 famílies gironines viuen en edificis en mal estat

Gairebé 12.000 famílies de les comarques gironines viuen en edificis que es troben en mal estat. Així es desprèn de l’estadística de Població i Habitatge que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) acaba de publicar, amb dades recollides durant el 2021. Segons aquesta estadística, hi ha 11.880 llars de la demarcació que es troben en «mal estat», el que significa pràcticament un 4% del total. A més, n’hi ha 42.436 (un 14,17%) més que qualifiquen l’estat de casa seva com a «regular». Per tant, si se sumen els dos conceptes, hi ha un total de 54.316 llars gironines que es poden considerar en «mal estat» o en un estat «regular».

Mentrestant, hi ha un 20,73% de llars que es consideren» en un estat «normal (un total de 62.068 famílies), un 33,6% tenen un estat de conservació «bo» (100.537 llars) i un 15,6% el qualifiquen de «molt bo» (46.754). Finalment, hi ha 35.606 llars (un 11,89%) que reben el qualificatiu d’«excel·lent».

Un altre problema que preocupa les famílies gironines és l’accessibilitat dels seus habitatges. I és que la majoria del les llars enquestades (un 61%) consideren que casa seva no és accessible, davant d’un 39% que manifesta que sí que ho són.

Més enllà de l’acessibilitat i l’estat de conservació, l’enquesta de l’INE també ha preguntat sobre quins són els principals problemes tenen els gironins amb l’entorn del seu habitatge. En aquest cas, el principal és el soroll, que representa un 27% de les queixes. En segon lloc se situen la falta de neteja i la delinqüència, amb un 18% de queixes cadascuna, i a continuació hi ha un 17% de crítiques per les males comunicacions de la zona, un 12% per l’escassetat de zones verdes en l’entorn i un 11% critica les males olors i la contaminació del seu barri. Finalment, només hi ha un 9% de queixes relacionades amb bars, restaurants i activitat turística en general.

Pel que fa a les infraestructures i serveis de les quals disposen les llars gironines a prop de casa seva, el més habitual és tenir un bar o restaurant a prop de casa, tal com manifesten un 89% de les llars enquestades. A continuació se situen les escoles (84%), farmàcies (83%) i supermercats (81%), mentre que una mica enrere es troben els hospitals o centres de salut, on el percentatge cau fins al 74%.

Una altra qüestió per la qual ha preguntat l’enquesta és per la superfície dels habitatges on resideixen els gironins. I, segons els resultats, hi ha fins a 39.763 llars que tenen menys de 60 metres quadrats, el que representa un 13,28% del total. La majoria de famílies gironines, tanmateix, viu en pisos o cases que tenen entre 61 i 90 metres quadrats (un 41,63%). També hi ha un 31,72% de llars que disposen d’entre 91 i 150 metres quadrats, i el 13,54% restant arriba a superar els 150 metres quadrats de superfície disponible.

Una altra qüestió que planteja l’enquesta és la disponibilitat que tenen les famílies gironines de segona residència. En aquest cas, només un 8,2% de les llars gironines manifesta tenir-ne, un percentatge molt per sota de la mitjana estatal, que se situa en un 15,5%.

Pel que fa a l’existència de servei domèstic, és una raresa encara més gran a les comarques gironines, ja que només un 6,6% de les famílies manifesta tenir-ne. En aquest cas, es tracta d’una xifra pràcticament idèntica a la mitjana estatal, ja que només un 6,7% de les llars espanyoles declara disposar-ne.

Instal·lació de renovables

Finalment, un altre aspecte que té en compte l’enquesta sobre habitatge de l’INE és la instal·lació d’energies renovables a les cases, i les dades demostren que encara hi ha molt camí per recórrer. Així, un 3,22% de les llars gironins disposen d’un sol dispositiu dedicat a la producció d’energia solar tèrmica, mentre que un 1,85% més disposa de solar fotovoltaica, eòlica o biomassa. Només un 0,54% compta amb una combinació de dispositius, però tota la resta de llars (per tant, la immensa majoria) no disposen d’energies renovables d’autoconsum.

El 24% de llars paga un lloguer i el 23% assumeix una hipoteca

El 47,16% de famílies gironines han de pagar pel seu habitatge: un 23,89% ha de fer front a un lloguer, mentre que un 23,27% ha d’assumir una hipoteca. En canvi, el 52,84% restant no s’ha de preocupar d’aquesta despesa, per diversos motius: o bé ja ha acabat de pagar la hipoteca i per tant ja disposa de la plena propietat de casa seva (33,11%), viu en una residència que ha rebut a través d’una herència o donació (11,25%), resideix en una vivenda que li han cedit gratuïtament (per exemple, que va a càrrec de l’empresa on treballa) o es troba en algun altre tipus de circumstàncies (5,59%). Es tracta d’unes xifres pràcticament iguals a les registrades en l’enquesta de Població i Habitatge de l’INE de l’any 2011, és a dir, deu anys enrere.

Si es comparen les dades amb la mitjana estatal, es pot comprovar com el nombre de gironins que viu de lloguer, un 23,89%, és molt superior a la mitjana del conjunt de l’Estat, on se situa en un 15,9%. En canvi, si es compara amb la resta de províncies catalanes, el percentatge de lloguer és pràcticament idèntic al de Barcelona (23,8%), lleugerament superior a Lleida (21,25%) i en canvi presenta una diferència substancial amb Tarragona, on el lloguer representa un 18,4%.