Dimarts, coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna, el Servei de Català d’Olot - la Garrotxa va inaugurar el mural, situat sota el pont de la Ceràmica. Obra de l’alumna de l’Escola d’Art d’Olot Mei Peña, la iniciativa vol ser exemple i reivindicació de la diversitat lingüística de la ciutat i de la promoció de la llengua catalana com a eina d’integració i cohesió social.

De fet, al padró hi consten 99 nacionalitats i al municipi s’hi parlen 56 llengües, a banda del català i el castellà. Des del Servei de Català d’Olot - la Garrotxa així com des del Consorci per la Normalització Lingüística es treballa perquè el català sigui la llengua d’acollida i estendre’n el coneixement no només a través de cursos sinó també organitzant activitats que potenciïn l’ús del català a l’espai públic com a llengua transversal, d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social.