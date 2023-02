La desena edició de la Marató de les Vies Verdes, que tindrà lloc el pròxim 5 de març, reunirà enguany més de 1.500 participants. La presentació de la Marató ha tingut lloc divendres a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona. Del total d’inscrits, un 40% són dones.

La Marató ofereix quatre distàncies perquè tothom pugui participar, tant individualment com en grup. Totes arribaran al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro. En canvi, la marató sortirà de Girona; els trenta quilòmetres, de Cassà de la Selva; la mitja marató, de Llagostera, i els deu quilòmetres, de Santa Cristina d’Aro.

Totes començaran, de forma simultània, a partir de les nou del matí.

Deu edicions

Durant l’acte, el president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, Eduard Llorà, va expressar que «quan un esdeveniment arriba a deu edicions significa que la fórmula funciona i que ha adquirit un grau de maduresa alt». A més, va afegir que és una «oportunitat idònia per barrejar la pràctica esportiva amb la possibilitat de gaudir dels paisatges o de l’ambient agradable que rodegen les vies verdes».

Per la seva banda, el diputat d’Esports, Jordi Masquef, va exposar que es tracta d’una prova «transversal, oberta a tothom i per a tots els nivells: des dels atletes més preparats fins als amateurs, que volen gaudir d’un matí fent esport per les vies verdes».

La gerent de Diversport, Sònia Jurnet, va destacar que pel que fa a les inscripcions de grup, se n’han fet 248, amb un 12% d’estrangers d’arreu del món.

En últim lloc, el vicepresident de l’associació Multicapacitats, David Montoro, va agrair que la prova tingui una mirada «àmplia, inclusiva i transversal, que ens permet gaudir-ne en les mateixes condicions que la resta de participants».

Les inscripcions encara estan obertes i es poden fer a través del web de la Marató de les Vies Verdes.